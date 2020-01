Opération Pièces jaunes : comment Brigitte Macron s'est préparée

Une séance de brainstorming au sommet : il y a une quinzaine de jours, Brigitte Macron a convié l'iconique sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, à l'Elysée. Objectif : préparer le lancement ce 8 janvier de l'opération Pièces jaunes de collecte de dons, qu'elle pilote désormais à la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. C'est elle qui, lorsqu'elle a succédé à Bernadette Chirac en juin, a appelé le double champion du monde -- « Un homme de cœur et de terrain », vante-t-elle -- pour lui proposer de rempiler une deuxième année comme parrain de l'événement. Il a aussitôt accepté.Pour cette 31e édition -- sa première -- qui va la placer en pleine lumière, la première dame s'est préparée comme pour chaque déplacement officiel : jusque dans les moindres détails. « Elle a beaucoup travaillé, consulté, des personnels soignants, des médecins, des urgentistes », explique son cabinet. Elle a échangé aussi avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui a passé trente ans en milieu hospitalier, à Necker notamment.Elle prend régulièrement des nouvelles de Bernadette ChiracLa semaine qui a précédé Noël, Brigitte Macron s'est rendue au siège de la fondation rue Scipion (Paris Ve) pour présider un conseil d'administration, qui l'avait élue à l'unanimité le 12 juin. Elle s'y déplace une fois par semaine depuis qu'elle en a pris les commandes. En octobre, elle avait aussi déjeuné avec deux membres de l'instance de pilotage de la fondation, le trésorier Michel Clavier et... Jean-François Cirelli, actuellement au cœur d'une polémique après sa promotion au rang d'officier de la Légion d'honneur sur proposition d'Édouard Philippe. A l'Elysée, on précise que cet ancien collaborateur de Jacques Chirac siège depuis de nombreuses années en tant que membre qualifié du CA, mais qu'il n'est pas membre du bureau exécutif.Si elle n'a pas revu Bernadette ...