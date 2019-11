Opération Barkhane : le djihadisme au Sahel, ennemi aux mille visages

Dans le jargon de l'armée française, on les appelle les GAT, les groupes armés terroristes. Derrière cet acronyme se cache la nébuleuse secrète et dense des djihadistes qui sévissent dans la Sahel et que combattent les soldats de l'opération Barkhane, dont nous avons suivi le travail début novembre. Combien sont-ils ? Quels sont leurs objectifs ? D'où viennent-ils ? Difficile d'y voir clair tant leurs alliances sont mouvantes, le contrôle des territoires qu'ils exercent occulte. La « zakat », l'impôt qu'ils prélèvent aux populations, permet en partie aux services de renseignement de jauger l'étendue de leur zone d'action. Dans le Sahel, théâtre d'opérations de la force Barkhane, sept groupes se détachent. Les plus connus ont fait parler d'eux au moment du déclenchement de l'opération Serval, en 2013. Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), encore actif au nord-ouest du Mali, Ansar Dine, au nord-est ou encore le Mujao, au centre. Au fil du temps, d'autres se sont imposés, comme les katibas (unités) Macina et Sema. LIRE AUSSI > Opération Barkhane : des soldats français toujours en première ligneSurtout, entre le sud malien et le nord burkinabé, Ansarul Islam et l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) se sont affirmés. Une nouvelle organisation née de la fusion de plusieurs branches du djihad (dont Ansar Dine et une fraction d'Aqmi) est aussi dans le viseur des militaires français : le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). Il y a dix jours, la ministre des Armées a annoncé que la France avait tué le numéro deux de ce groupe, Ali Maychou, « leader religieux, recruteur et cerveau de plusieurs attentats d'ampleur », dixit Florence Parly.Des djihadistes qui se mêlent à la populationD'après les initiés, il serait impossible de dresser le portrait-robot d'un combattant terroriste. Il n'y aurait pas un, mais de multiples djihadistes. Les idéologues d'abord, ces « têtes ...