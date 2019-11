Opération Barkhane : des soldats français toujours en première ligne

C'est dans l'immensité du Sahel, à cheval entre cinq pays (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) que se trouve le principal théâtre dans lequel sont engagées les armées françaises depuis 2014. Là, dans ce territoire grand comme l'Union européenne, 4500 militaires tentent de bousculer le scénario d'une menace djihadiste qui prospère à la faveur de l'extrême pauvreté de la population et de l'incurie des dirigeants locaux.Complexe, coûteuse (700 millions d'euros par an), l'opération Barkhane, dont nous avons suivi les soldats au cœur de la traque des djihadistes début novembre, n'en serait pas moins nécessaire. « Si on ne faisait pas le travail ici, on le ferait chez nous. Les déranger ici fait qu'on ne sera pas dérangé chez nous », justifie le colonel Raphaël Bernard, représentant de la force au Mali. LIRE AUSSI > Avec nos soldats de la force Barkhane, dans l'enfer djihadiste du sanctuaire de TofagalaPour éliminer les djihadistes, Paris s'appuie aussi sur Sabre, 400 forces spéciales déployées depuis le Burkina Faso. La semaine dernière, la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé qu'une unité de commandos européens (baptisée Takuba) devrait voir le jour au Mali, dès l'année prochaine.Le dispositif de lutte contre ces groupes terroristes repose également sur la formation des armées locales. « Au bout du bout, on souhaite se retirer et que le travail soit fait par les partenaires », assure le colonel Bernard. Mais, à ce stade, l'objectif est loin d'être rempli.Les terroristes ont déporté leurs actions vers le centre du MaliHistoriquement, ces armées d'apparat étaient volontairement sous-équipées et sous-entraînées pour éviter les coups d'Etat. Elles partent donc de loin. Aujourd'hui, l'armée malienne n'est pas près d'assurer, seule, sa sécurité. « Est-ce qu'un territoire aussi vaste que le Mali est capable d'être géré par Bamako ? La réponse ...