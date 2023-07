Opéra: le Festival d'Aix a plus que doublé son mécénat en 4 ans

Le festival d'Aix-en-Provence, l'un des plus prestigieux en matière d'opéra, a en quatre ans plus que doublé son mécénat, qui dépasse désormais les subventions pour la première fois de son histoire, a indiqué cette manifestation lyrique à l'AFP.

Le mécénat représente désormais 35% du budget du festival (près de 10 millions d'euros en 2023), précise Mathias Coullaud, directeur du mécénat et du développement du festival, qui s'est ouvert mardi. A son arrivée en 2019, le directeur du festival, Pierre Audi, souhaitait que le mécénat représente un tiers du budget, ajoute-t-il, précisant que les subventions représentent 33%, et la billetterie et les co-productions, 25%.

Si le Casino municipal d'Aix est un partenaire historique du festival, de même que l'Etat, la ville et les collectivités, il y a eu un besoin de développer le mécénat notamment après que de nombreuses compagnies ont basculé vers le RSE (responsabilité sociétale des entreprises) aux dépens du soutien à la culture. Le festival a perdu également deux co-producteurs russes depuis le début de la guerre en Ukraine.

"On s'est concentré sur les mécènes particuliers qui représentent aujourd'hui 70% contre 60% d'entreprises auparavant", explique M. Coullaud.

"Les mécènes assistent au processus de création et discutent avec les artistes mais n'interviennent en aucun cas", poursuit le directeur du mécénat, donnant comme exemple un couple européen qui donnait 5.000 euros par an contre 20.000 aujourd'hui.

Le festival, qui fête ses 75 ans, a démarré avec une nouvelle production de "L'Opéra de quat'sous", chantée par la Comédie-Française et mise en scène par Thomas Ostermeier.

Cette édition est marquée également par une création mondiale, "Picture a day like this", du Britannique George Benjamin, un conte moderne et intime sur une mère qui perd son enfant. Et vendredi, une nouvelle production de l'opéra "Wozzeck" ouvrira sous la baguette de Simon Rattle.