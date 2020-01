Opéra de Paris en grève : un nouveau concert gratuit joué sur le parvis

En décembre, les images d'un « mini » Lac des Cygnes sur le parvis avaient fait le tour du monde. Ce samedi, 200 personnes de tous les corps de métiers de l'Opéra, mais aussi de la « Maison de Molière », ont organisé un concert gratuit devant le Palais Garnier. Devant une foule dense, l'orchestre et le choeur de l'Opéra de Paris ont interprété, entre autres, un extrait de « Carmen » de Bizet et « La Marseillaise », sous des applaudissements nourris ou des "vive la grève!" lancés par des spectateurs. Ce nouveau spectacle était organisé dans le cadre de la protestation contre la réforme des retraites. Magique ! #reformesdesretraites #operadeparis #greve pic.twitter.com/Y6hX1Ab7J2-- Unsa Ferroviaire Traction CNU (@CnuUnsa) January 18, 2020 Danseurs, choristes, musiciens et techniciens de cette institution bénéficient d'un régime spécial de retraite menacé par le projet du gouvernement.Avec la Comédie-Française, l'Opéra national de Paris est la seule institution culturelle à disposer d'un régime spécial. Il ne concerne pas les autres opéras de province ou des établissements comme la Philharmonie de Paris. Ce particularisme n'est pas nouveau : ses origines remontent au règne de Louis XIV.Une grève qui risque de se prolongerGrâce à ce régime, les salariés de l'Opéra de Paris peuvent prendre leur retraite bien avant l'âge légal de départ de 62 ans. Les artistes du chœur peuvent partir à 50 ans, tandis que les musiciens de l'orchestre doivent attendre d'avoir 60 ans. Quant aux danseurs, la retraite peut intervenir encore plus tôt, dès l'âge de 42 ans. Des conditions rendues nécessaires par le degré d'exigence et les conséquences de leur activité sur le corps. LP/Yann Foreix Cette grève historique menace de se prolonger, faute de compromis entre ses artistes et machinistes attachés à leur régime spécial de retraite, et l'Etat déterminé à le supprimer.En un mois et demi de ...