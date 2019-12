Opéra de Paris en grève : un ballet gratuit sur le parvis de Garnier en guise de protestation

Un orchestre symphonique, des danseuses toutes de blanc vêtues, une foule compacte qui applaudit. Quelque chose de la magie de Noël ? Une représentation gratuite et populaire du « Lac des cygnes », ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski, sur le parvis de l'Opéra Garnier, du jamais-vu ! L'Opéra de Paris en grève depuis le 5 décembre dernier ne manifeste décidément pas comme les autres. Le 17 décembre dernier, le chœur de l'Opéra de Paris avait déjà chanté une vibrante « Marseillaise » sur les marches de l'Opéra Bastille. Sur les réseaux sociaux les vidéos de ce ballet improvisé dépassent allègrement la centaine de milliers de vues.À quelques heures du réveillon de Noël, sous le ciel gris parisien, c'est une quarantaine de danseuses du corps de ballet de l'Opéra qui ont donné un mini-spectacle improvisé devant des affiches « Opéra de Paris en grève » et « La culture est en danger », sous les applaudissements des badauds. Le ballet et l'orchestre de l'@operadeparis interprètent un extrait du « Lac des cygnes" sur le parvis de l'opéra Garnier #greve #reformedesretraites #greve24decembre @France3Paris @lacgtcommunique @UnionSolidaires pic.twitter.com/0vaF8QGtBM-- (@emmtix_) December 24, 2019 « Même si on est en grève, on a voulu offrir pour le 24 décembre un moment de grâce », a déclaré à la presse le danseur et élu à la caisse des retraites Alexandre Carniato. « Malgré un temps extrêmement frais, les filles ont voulu relever le défi et les musiciens les accompagner », a-t-il ajouté. Magique ! Les grévistes de l'Opéra de Paris ont interprété une partie du Lac des Cygnes cette après-midi devant le parvis de l'Opéra Garnier. Un moment historique ! #grevedu24decembre pic.twitter.com/6aY751oRhg-- RévolutionPermanente (@RevPermanente) December 24, 2019 L'Opéra est touché par la grève depuis 15 jours, ce qui a entraîné l'annulation de nombreux spectacles - dont celle prévue ...