Openda, Up and down

Lois OPENDA of Rc Lens during the Ligue 1 Uber Eats match between Auxerre and RC Lens at Abbe-Deschamp Stadium on June 3, 2023 in Auxerre, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Désireux de s'envoler au RB Leipzig - et tombé d'accord avec le club allemand - après une première saison en Ligue 1 qui l'a fait exploser aux yeux de l'Europe, Loïs Openda patiente, depuis un mois, car le RC Lens reste droit dans ses bottes.

« Je suis toujours au RC Lens et sous contrat jusqu’à preuve du contraire. Mais Leipzig est un club qui peut me faire grandir. Ils viennent de remporter deux Coupes d’Allemagne. Ils sont européens chaque saison. Je sais bien qu’il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c’est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens m’expliquent que j’ai besoin d’une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même. » C’est avec une certaine froideur, et un détachement qui lui est propre, que Loïs Openda a sans doute fait basculer le mercato lensois, le mois dernier, en enchainant les déclarations de ce type (ici pour L’Équipe ) à quelques jours de l’ouverture du marché des transferts.

50 millions demandés

Il y a un an, lorsque la direction Sang et Or a signé la pépite liégeoise pour une dizaine de millions d’euros en provenance du Club Bruges, elle ne s’attendait peut-être pas à la voir exploser aussi vite, aussi fort. Mais surtout, elle ne s’attendait peut-être pas à ce que les cinq saisons de collaboration signées à l’intersaison 2022 soient réduites à un seul petit exercice, dans l’esprit du principal intéressé. Aujourd’hui, l’homme aux 21 pions pour sa première saison de Ligue 1, international belge depuis un an, n’a déjà plus de temps à perdre. Pourtant, son écurie actuelle temporise, depuis que le buteur et le RasenBallsport Leipzig ont trouvé un accord, il y a un mois : cinq années de contrat et un salaire annuel de plus de quatre millions et demi d’euros (soit près de quatre fois ses émoluments actuels), selon la presse allemande. À la découverte de la première offre venue d’outre-Rhin, une somme située entre 27 et 30 millions, Lens aurait ri au nez de son interlocuteur, pour un pactole qui aurait pourtant déjà représenté le plus gros transfert sortant de l’histoire du club, devant Cheick Doucouré, parti lors du dernier mercato estival pour 22,6 millions plus 5 de bonus.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com