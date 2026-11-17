( AFP / MARCO BERTORELLO )

OpenAI a annoncé mardi coopérer avec l'Otan pour des solutions de cyberdéfense et des moyens d'enquête, alors que se déroule en Turquie un salon de l'Alliance atlantique sur la sécurité numérique qui consacre l'omniprésence de l'IA dans la défense.

Avec Daybreak, OpenAI propose à l'organisation transatlantique un panel de solutions "allant de la revue de logiciels et de l'investigation d'activités suspectes, à la validation de vulnérabilités et au développement et test de correctifs", selon un communiqué.

L'annonce intervient pendant la Nato Edge, conférence phare sur la technologie et l'armement numérique organisée par l'Agence d'information et de communication de l'Otan (NCIA), à Izmir, dans l'ouest de la Turquie.

La Nato Edge réunit les commandements militaires, gouvernements et industriels de défense des pays membres pour accélérer le déploiement de capacités technologiques critiques.

"L'Otan a utilisé jusqu'à 300 milliards de jetons (token en anglais) bruts d'entrée et de sortie par mois", selon le communiqué.

Les premiers usages "montrent comment des cyberdéfenseurs expérimentés peuvent mettre au travail des modèles de pointe" et contribuent "à renforcer l'expertise cyber au sein d'équipes multinationales chargées de protéger en continu les réseaux de l'Alliance".

OpenAI "reste pleinement engagé à respecter les principes de l'Otan pour une adoption responsable de l'IA et à fournir des solutions sûres et sécurisées", insiste le géant technologique, alors que la place de l'humain dans le processus décisionnel de la guerre est dans tous les esprits.

Choisi par le Pentagone

"Les modèles de cyberdéfense alimentés par l'IA représentent un saut générationnel dans la cybersécurité. Ils accélèrent la découverte de vulnérabilités, détectent les menaces émergentes à la vitesse des machines et permettent aux défenseurs de garder une longueur d'avance sur les adversaires", s'est félicité le Dr. Dylan Browne, directeur général de la NCIA.

"Ces technologies renforcent notre résilience cyber, améliorent notre avantage opérationnel et consolident notre capacité à protéger les infrastructures numériques critiques à une échelle et à une vitesse sans précédent", a-t-il ajouté.

"Les personnes qui défendent nos démocraties devraient disposer de la technologie la plus avancée", a fait valoir de son côté Sasha Baker, responsable de la politique de sécurité nationale chez OpenAI. "Nous mettons des outils plus performants entre leurs mains pour les aider à détecter et corriger les vulnérabilités avant que des agresseurs ne puissent les exploiter".

L'inventeur de ChatGPT rappelle qu'il coopère déjà avec l'ENISA (agence de l'Union européenne pour la cybersécurité) et des agences nationales de cybersécurité en France (ANSSI), en Allemagne et en Pologne.

L'Ukraine l'utilise aussi pour renforcer la cyberdéfense de ses infrastructures civiles, constamment touchées par les frappes russes.

Fin février, le Pentagone avait choisi les modèles d'OpenAI pour des opérations classifiées, au détriment d'Anthropic qui avait refusé d'ouvrir les siens sans restrictions à l'armée américaine, au nom de l'éthique.

Le ministère américain de la Défense avait ensuite ajouté SpaceX, maison mère du laboratoire d'IA xAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft et la filiale d'Amazon AWS dédiée à l'informatique à distance (cloud).

Le sujet est hautement sensible, posant la question de la toute puissance de la machine dans l'engagement sur le champ de bataille, comme dans la surveillance des populations civiles par les États.

La responsable des produits physiques (hardware) chez OpenAI avait ainsi démissionné quelques jours après l'accord conclu entre son employeur et le Pentagone.

"La surveillance des Américains sans contrôle judiciaire et l'autonomie létale sans autorisation humaine sont des questions qui méritaient davantage de réflexion", avait justifié Caitlin Kalinowski.

Les grandes puissances ont développé différents systèmes qui collectent et analysent les montagnes de données fournies par des capteurs de plus en plus nombreux, qui peuvent en extraire des cibles potentielles et proposer aux opérateurs humains des solutions pour s'y attaquer.

Les États-Unis ont "Maven", adossé à la solution Palantir, les Israéliens ont utilisé "Gospel" ou "Lavander" à Gaza, les Ukrainiens ont le système "Delta", et les Français sont en train de développer "Arcadia".