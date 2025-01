Open d'Australie: Zheng, Ruud et Fils passent entre les gouttes à Melbourne

La Chinoise Zheng Qinwen face à la Roumaine Anca Todoni au premier tour de l'Open d'Australie le 12 janvier 2025 à Melbourne. ( AFP / Martin KEEP )

La Chinoise Zheng Qinwen, finaliste à Melbourne en 2024, le vétéran japonais Kei Nishikori et le N.6 mondial Casper Ruud ont surmonté des démarrages difficiles pour se qualifier dimanche pour le 2e tour de l'Open d'Australie, dont la première journée a été largement perturbée par les intempéries.

. Andreeva met le turbo, Qinwen en mode diesel

La jeune pépite russe Mirra Andreeva (17 ans), 15e joueuse mondiale, n'a guère perdu de temps pour son entrée en lice: la demi-finaliste du dernier Roland-Garros a écarté 6-3, 6-3 la Tchèque Marie Bouzkova (42e) en un peu plus d'une heure et demie.

La victoire de Zheng Qinwen (5e), finaliste de l'édition 2024 et première joueuse à fouler le court de la Rod Laver Arena, a été plus lente à se dessiner face à la qualifiée roumaine Anca Todoni (110e).

Alors qu'elle servait pour le set à 5-4, 40-0, Zheng Qinwen a commis de son propre aveu "des erreurs stupides", laissant Todoni la débreaker et prendre les commandes (6-5).

La manche s'est finalement conclue au tie-break, remporté 7-3 par la finaliste de l'édition 2024 avant une deuxième manche nettement plus expéditive (6-1).

La Russe Mirra Andreeva victorieuse au premier tour de l'Open d'Australie le 12 janvier 2025 à Melbourne. ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Au 2e tour, la Chinoise de 22 ans affrontera la lauréate du match entre l'Allemande Laura Siegemund (79e) et l'Américaine Hailey Baptiste (88e).

Battue par Zheng Qinwen en finale du tournoi olympique, la Croate Donna Vekic (19e) s'est également qualifiée en dominant la Française Diane Parry 6-4, 6-4.

La N.1 mondiale et double tenante du titre Aryna Sabalenka entrera en lice en début de soirée (19H00/08h00 GMT) sur la Rod Laver Arena, pour un premier tour piégeux contre la lauréate de l'US Open 2017 Sloane Stephens (84e).

. Nishikori et Ruud passent en cinq sets, la pluie paralyse les courts annexes

Récent finaliste de l'ATP 250 de Hong Kong, le vétéran japonais Kei Nishikori (35 ans, 74e mondial) a confirmé son regain de forme actuel en remontant deux sets de retard contre le Brésilien Thiago Monteiro (106e).

L'ex-N.4 mondial a finalement emporté la mise en cinq sets: 4-6, 6-7 (4/7), 7-5, 6-2, 6-3.

Autre vainqueur d'un match marathon, le N.6 mondial Casper Ruud a émergé 6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1 après un combat de 3h21 contre l'Espagnol Jaume Munar (61e).

"On s'entraîne beaucoup ensemble" dans l'académie de Rafael Nadal à Majorque, a expliqué Ruud après sa victoire. "Quand tu connais très bien quelqu'un, c'est toujours piégeux, il connaît ton jeu. Le match aurait aussi pu tourner en sa faveur", a avancé le triple finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2022 et 2023, US Open 2022).

Casper Ruud (à droite) vainqueur de Jaume Munar au premier tour de l'Open d'Australie le 12 janvier 2025 à Melbourne. ( AFP / WILLIAM WEST )

Programmé en ouverture de la journée sur la Margaret Court Arena, le N.2 du tennis français Arthur Fils (20e) a également peiné face au Finlandais Otto Virtanen (92e) mais a finalement validé en quatre manches son billet pour le 2e tour: 3-6, 7-6 (7/4), 6-4, 6-4.

"Ce n'est jamais facile de trouver son rythme, particulièrement lors du premier Grand Chelem de l'année", a fait valoir le jeune droitier (20 ans).

Le principal match de la journée dans le tableau masculin, entre le N.2 mondial Alexander Zverev et un autre Français, Lucas Pouille (104e), est programmé en fin de soirée sur la Rod Laver Arena.

En dehors des trois courts principaux, pourvus d'un toit permettant de jouer au sec, les matches du premier tour ont été suspendus vers midi (01H00 GMT) à la suite d'un orage et de pluies torrentielles.

Le jeu n'avait toujours pas repris en fin d'après-midi. Une petite dizaine de matchs initialement prévus dimanche sur les courts extérieurs ont d'ores et déjà été supprimés de la programmation par les organisateurs.