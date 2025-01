Open d'Australie: Swiatek fait mieux qu'en 2024, avant le duel Fritz-Monfils

La Polonaise Iga Swiatek célèbre la balle de match contre la Britannique Emma Raducanu, en simple dames lors de la septième journée de l'Open d'Australie à Melbourne, le 18 janvier 2025 ( AFP / WILLIAM WEST )

La N.2 mondiale Iga Swiatek, battue au 3e tour à Melbourne en 2024, a fait mieux samedi en se qualifiant pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, avant le choc entre Taylor Fritz (4e) et le vétéran français Gaël Monfils (41e).

- 4 à la suite pour Swiatek -

Sur le court de la Rod Laver Arena, la Polonaise Iga Swiatek (2e) a aligné samedi une quatrième victoire en autant de duels contre la Britannique Emma Raducanu (61e), lauréate de l'US Open en 2021.

La quintuple lauréate en Grand Chelem a gagné 6-1, 6-0 et rejoint ainsi en huitièmes de finale ses rivales Aryna Sabalenka (1re), double tenante du titre, et Coco Gauff (3e).

Elle défiera pour une place en quarts l'Allemande Eva Lys (128e) ou la Roumaine Jacqueline Cristian (82e).

Demi-finaliste à Melbourne en 2022, Swiatek avait été éliminée dès le 3e tour de l'Open d'Australie en 2024.

Après deux premiers matchs laborieux, l'Américaine Emma Navarro (8e) a gagné un troisième match en trois sets d'affilée, contre la triple finaliste en Grand Chelem Ons Jabeur (39e): 6-4, 3-6, 6-4.

"J'aime tellement le tennis que je ne peux pas m'empêcher d'aller aux trois sets", a plaisanté la demi-finaliste du dernier US Open.

Elle affrontera au prochain tour la lauréate du match entre la Kazakhe Yulia Putintseva (23e) et la Russe Daria Kasatkina (10e).

Dernière membre du top 5 à disputer son 3e tour, l'Italienne Jasmine Paolini (4e) est attendue aux alentours de 19H00 (09H00 heure française) à la Margaret Court Arena.

La finaliste de Roland-Garros et Wimbledon en 2024 y défiera l'Ukrainienne Elina Svitolina (27e).

- Fritz-Monfils en apéritif avant Sinner -

Après la victoire de Navarro contre Jabeur, le vétéran français Gaël Monfils (38 ans), devenu début janvier à Auckland le vainqueur de tournoi le plus âgé sur le circuit principal depuis 1977, a rendez-vous avec le N.4 mondial Taylor Fritz à la Margaret Court Arena.

Le dernier duel entre "La Monf" et l'Américain, finaliste de l'US Open en 2024, s'était déjà joué à Melbourne (en 2019) et avait tourné en quatre sets à l'avantage de Fritz.

Le vainqueur de cette affiche du 3e tour se mesurera en huitièmes de finale à l'Américain Ben Shelton (20e) ou à l'Italien Lorenzo Musetti (15e).

L'Américain Taylor Fritz contre le Français Gaël Monfils lors de leur match de simple masculin, le septième jour de l'Open d'Australie à Melbourne, le 18 janvier 2025 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

En début de soirée, le N.1 mondial Jannik Sinner pénétrera dans la Rod Laver Arena pour affronter l'Américain Marcos Giron (46e), qui n'a jamais dépassé le 3e tour en Grand Chelem.

En cas de victoire contre Giron, le tenant du titre à Melbourne alignerait une 17e victoire de rang.

Le double lauréat en Grand Chelem (Open d'Australie et US Open 2024) n'a plus été vaincu depuis sa défaite en finale du tournoi ATP 500 de Pékin contre Carlos Alcaraz (3e), au début de l'automne.

L'Espagnol de 21 ans s'est qualifié dès vendredi pour les huitièmes de finale, comme Alexander Zverev (2e).

Le jeune Américain Alex Michelsen (42e), âgé de 20 ans, les y a rejoints samedi en écartant le Russe Karen Khachanov (19e) en trois sets pour s'offrir son premier huitième de finale en Grand Chelem.

Michelsen s'est imposé 6-3, 7-6 (7/5), 6-2 et affrontera au prochain tour l'Argentin Francisco Cerundolo (31e) ou l'Australien Alex De Minaur (8e), dernier rescapé du pays hôte dans le tableau masculin.

Dans le camp français, le dernier des cinq Français présents au 3e tour, Corentin Moutet (69e), affronte samedi après-midi le jeune Américain Learner Tien, tombeur surprise du Russe Daniil Medvedev (5e) au tour précédent.

Ugo Humbert (14e) s'est qualifié vendredi pour les huitièmes de finale, au contraire d'Arthur Fils, contraint à l'abandon par une blessure au pied, et de Benjamin Bonzi (64e), battu par le Tchèque Jiri Lehecka.