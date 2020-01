Open d'Australie : il ne reste que Monfils...

Le tournoi de Melbourne est loin d'être terminé... enfin, pour les autres. A l'Open d'Australie, l'affaire est déjà pliée pour les 17 des 18 Français(e)s engagé(e)s. Chez les favoris, Zverev, Medvedev, Thiem, Halep ou Pliskova poursuivent leur route. Le Français du jour : Gaël MonfilsLe numéro 10 mondial a dû être solide face au vétéran croate Ivo Karlovic, 40 ans, battu en quatre manches 4-6, 7-6 (10-8), 6-4, 7-5. Avec un zeste de réussite, le Parisien a réussi à éviter d'être mené deux sets à zéro. A 8-7, dans le jeu décisif de la deuxième manche, Monfils a bénéficié d'une rafale de vent fort opportune pour envoyer un passing flottant à l'intersection de la ligne de fond et du couloir. Il n'en fallait pas plus pour remettre le Tricolore dans le sens de la marche. Au prochain tour, Monfils va croiser le fantasque Letton Ernests Gulbis. Le bide : les FrançaisesOn n'attendait pas grand-chose des Bleues. On a été servi. Les « championnes du monde » se sont toutes arrêtées avant le 3e tour. Alizé Cornet, dernière représentante, s'est inclinée face à la Croate Donna Vekic (6-4, 6-2). Une triste habitude. Au total, les joueuses tricolores ramènent trois victoires de Melbourne. En 2019, elles avaient cumulé douze succès en quatre Grand Chelem. Les voilà parfaitement dans leurs temps de passage... Avec la défaite d'Alizé Cornet, les Bleues ont déjà toutes plié bagage en simple./REUTERS/Hannah McKay Le chiffre : 5Pierre-Hugues Herbert a craqué au bout des cinq manches. Après être revenu de deux sets à rien et avoir mené d'un break dans la manche décisive, l'Alsacien s'est finalement incliné contre le Belge David Goffin (1-6, 4-6, 6-4, 6-1, 6-3). Malgré une belle résistance, Pierre-Hugues Herbert a fini par céder devant Goffin/AFP/William West L'image : Kyrgios singe NadalNick Kyrgios ne rate pas une occasion de faire le show. Alors qu'il venait d'écoper d'un ...