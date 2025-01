Open d'Australie: Gauff tranquille, Zheng sortie, Djokovic ralenti

Cette photo diffusée par Tennis Australia le 15 janvier 2025 montre la Chinoise Zheng Qinwen s'exprimant lors d'une conférence de presse après sa défaite en simple contre l'Allemande Laura Siegemund à l'Open d'Australie de tennis, à Melbourne ( TENNIS AUSTRALIA / Vince CALIGIURI )

Finaliste à Melbourne en 2024, la Chinoise Zheng Qinwen (5e mondiale) a été éliminée mercredi dès le 2e tour de l'Open d'Australie, principale surprise d'une journée marquée sinon par les qualifications de Novak Djokovic, Coco Gauff et Aryna Sabalenka.

. Gauff poursuit sa série, Zheng KO

Lauréate des Finales WTA en novembre et invaincue depuis le début de la saison, la N.3 mondiale Coco Gauff continue tranquillement sa route à Melbourne, où elle a écarté mercredi en deux sets la Britannique Jodie Burrage (173e).

L'Américaine de 20 ans, en quête d'un deuxième titre en Grand Chelem après sa victoire à l'US Open en 2023, n'a encore concédé aucun set sur ses sept matches disputés depuis l'entame de la saison.

Menée 5-3, service à suivre par Burrage dans le 2e set mercredi, elle a toutefois dû s'employer pour préserver ce bilan parfait.

Au 3e tour, Gauff, demi-finaliste à Melbourne en 2024, défiera la Canadienne Leylah Fernandez (29e).

La journée avait démarré par une surprise avec l'élimination de la Chinoise Qinwen Zheng (5e), finaliste de l'édition 2024, par la modeste Allemande Laura Siegemund (97e).

Après sa défaite inattendue, la championne olympique de 22 ans a regretté de ne pas avoir pris les "bonnes décisions" sur les "points importants", d'avoir multiplié les fautes directes et ainsi échoué à breaker son adversaire durant le premier set.

Tombeuse de la Chinoise en finale de l'Open d'Australie en 2024, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a elle composté son billet pour le 3e tour mercredi, en dominant l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (54e) 6-3, 7-5.

La Japonaise Naomi Osaka réagit après un point contre la Tchèque Karolina Muchova lors de leur match en simple dames lors de l'Open d'Australie de tennis à Melbourne, le 15 janvier 2025 ( AFP / Paul Crock )

Le match n'a pas été de tout repos pour la Bélarusse, breakée deux fois au début du premier set et menée 5-2 dans le second.

"C'est un Grand Chelem", a souligné Sabalenka en conférence de presse. Quel que soit le classement de l'adversaire, "je dois me battre. Il y a tellement de filles (...) qui jouent sans aucune peur, sans rien à perdre et peuvent te mettre dans une position difficile. Le match d'aujourd'hui (mercredi) l'a encore prouvé".

Au prochain tour, la Bélarusse affrontera la Danoise Clara Tauson (42e), récente lauréate du tournoi WTA 250 d'Auckland.

Double lauréate à Melbourne (2019 et 2021) et récente finaliste à Auckland, la Japonaise Naomi Osaka (51e) est elle aussi passée au 3e tour grâce à sa victoire en trois sets contre la Tchèque Karolina Muchova (20e).

. Alcaraz sans pitié, Djokovic perd encore un set

Vainqueur en trois sets pour son entrée en lice, le N.3 mondial Carlos Alcaraz a réédité cette performance mercredi au 2e tour en balayant le Japonais Yoshihito Nishioka (65e), éliminé 6-0, 6-1, 6-4.

"Physiquement, je me sens en pleine forme. J'ai simplement essayé de rester concentré et de passer le moins de temps possible" sur le court, a déclaré le quadruple lauréat en Grand Chelem.

Décuple vainqueur de l'Open d'Australie, Novak Djokovic a de son côté à nouveau laissé échapper une manche contre le jeune Portugais Jaime Faria (125e), finalement battu 6-1, 6-7 (4/7), 6-3, 6-2.

Petite consolation statistique, le Serbe est devenu mercredi le joueur à avoir disputé le plus de matches de simple de l'histoire en Grand Chelem (430), devant son ex-rival suisse Roger Federer (429) et l'Américaine aux 23 titres majeurs Serena Williams (423), tous deux retraités.

"Les matches et les victoires en Grand Chelem sont ce qui compte le plus dans notre sport, donc je suis évidement ravi" de ce nouveau record, a sobrement commenté le Serbe, qui s'apprête à défier le Tchèque Tomas Machac (25e) au 3e tour.

Le N.2 mondial Alexander Zverev, toujours en quête d'un premier sacre en Grand Chelem à 27 ans, devait succéder à Coco Gauff sur le court de la Rod Laver Arena, où il se frottera à l'Espagnol Pedro Martinez (44e).

Le Serbe Novak Djokovic réagit après un point contre le Portugais Jaime Faria lors de leur match de simple masculin, à l'Open d'Australie de tennis à Melbourne, le 15 janvier 2025 ( AFP / WILLIAM WEST )

Comme dimanche lors du premier tour, la programmation de la journée a été perturbée par la pluie qui est tombée sur Melbourne vers 16H00 (05H00 GMT).

Les matches disputés sur les courts annexes, dépourvus de toit, ont été interrompus pendant plus de trois heures, avant de reprendre aux alentours de 20H00 (09H00 GMT).