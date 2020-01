Open d'Australie : Gaël Monfils, dernier Français et qualifié pour les huitièmes de finale

Il était le dernier espoir et il n'a pas déçu. Alors que tous les autres Français (hommes et femmes confondus) ont déjà été éliminés de l'Open de tennis d'Australie, Gaël Monfils, lui, est parvenu à se qualifier ce samedi pour les huitièmes de finale du tournoi.A l'occasion du premier Grand Chelem de la saison (les quatre tournois majeurs que sont l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open), le Français s'est défait du Letton Ernests Gulbis. Sa blessure à la main à cause d'un jeu vidéo, quelques jours avant le tournoi, ne l'a pas empêché de triompher en trois sets 7-6, 6-4, 6-3. ?null CNC ?null@Gael_Monfils returns to the second week at the #AusOpen for the first time since 2017, def. Ernests Gulbis 7-6(2) 6-4 6-3.#AO2020 pic.twitter.com/shp89Oh8Wi-- #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020 « Je suis très content de la façon dont j'ai joué », a déclaré le Parisien de 33 ans avant de quitter le court, dans des propos relayés par l'AFP. Il s'agit d'une belle victoire pour Monfils. S'il est 256e mondial aujourd'hui, son adversaire a su atteindre les demi-finales à Roland-Garros et la dixième place mondiale en 2014.C'est la douzième fois en quinze ans que Monfils se retrouve dernier représentant Français dans un tournoi du Grand Chelem. Dixième mondial, il défiera le n°5, Dominic Thiem, en 1/8e de finale.L'Autrichien est sorti vainqueur des cinq précédents duels qui les ont opposés. Interrogé à l'issue de son match victorieux en quatre sets contre l'Américain Taylor Fritz, il s'est réjoui d'affronter un joueur qui « fait le show ». "Even if you play against him on court it's great to see his show."@ThiemDomi is all of us when it comes to his next opponent @Gael_Monfils #AO2020 null #AusOpen pic.twitter.com/YgNYEBb9Fg-- #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020 Nadal en route pour un 20e trophée à Melbourne ? Parmi les autres résultats ...