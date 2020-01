Open d'Australie : Federer a eu très chaud

Ce n'est pas parce que les Français ont quasiment disparu de l'Open d'Australie qu'il ne se passe plus rien d'intéressant à Melbourne. Loin de là. La journée de vendredi, où l'on disputait le troisième tour du tournoi, a été mouvementée, entre favoris bousculés, star au tapis et plusieurs surprises. Voici ce qu'il faut en retenir.Le matchEt à la fin, c'est Roger Federer qui gagne... difficilement. Le Suisse de 38 ans a été contraint par l'Australien John Millman, qui l'avait battu à l'US Open 2018, de batailler durant cinq sets (4-6, 7-6 [2], 6-4, 4-6, 7-6 [8]) pour rejoindre les huitièmes de finale. Plus de quatre heures de match, conclu au super tie-break dans lequel il était mené 8 points à 4, qui ne vont pas contribuer à convaincre les sceptiques qu'il peut remporter ici son 21e titre du Grand Chelem. Rendez-vous maintenant en huitième de finale contre le Hongrois Marton Fucsovics. The Swiss Maestro survives @rogerfederer outlasts a spirited John Millman 4-6 7-6(2) 6-4 4-6 7-6(8) to reach the fourth round at the #AusOpen for the 18th time.#AO2020 pic.twitter.com/wuMb4U1aBO-- #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020 La relèveElle n'a que 15 ans, mais bat déjà l'une des meilleures joueuses de la planète. L'Américaine Coco Gauff a dominé la tenante du titre et troisième joueuse mondiale, la Japonaise Naomi Osaka, en deux sets (6-3, 6-4). L'adolescente va disputer son deuxième huitième de finale en Grand Chelem, après celui à Wimbledon où elle s'était révélée la saison dernière.Les FrançaisLa déception du jour. Vainqueur de l'Open d'Australie il y a un an, le double Nicolas Mahut-Pierre-Hugues Herbert sort dès le premier tour de la compétition cette année. Son bourreau ? Un autre Français, Benoît Paire, associé à l'Italien Simone Bolelli. Dernier tricolore engagé en simple, Gaël Monfils affronte le Letton Ernests Gulbis dans la nuit de vendredi à samedi.Le bidePas de ...