Open d'Australie: entrée chahutée pour Djokovic sur son terrain fétiche

Le Serbe Novak Djokovic après sa victoire à l'issue de quatre heures de jeu, à l'Open d'Australie, le 14 janvier 2024 ( AFP / WILLIAM WEST )

Novak Djokovic, en quête d'un 25e sacre inédit en Grand Chelem et d'un onzième à Melbourne, a été bousculé pendant quatre heures au premier tour de l'Open d'Australie par le jeune qualifié croate Dino Prizmic, finalement battu 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 6-4 dimanche.

On ne donnait pas cher de la peau de Prizmic, novice en Grand Chelem - pas encore né quand Djokovic y faisait ses premiers pas en 2005, à Melbourne aussi - quand le jeune Croate s'est fait masser la cuisse gauche après seulement cinq jeux.

Mais un bandage posé plus tard, Prizmic, aux faux airs de Holger Rune, a progressivement pris ses marques sur la Rod Laver Arena. Jusqu'à pousser Djokovic dans ses retranchements à partir du deuxième set, sans qu'on s'y attende.

Il y a certes laissé échapper un break d'avance (de 3-1 à 3-3), mais il est parvenu à l'empocher au jeu décisif, précisément l'exercice dans lequel Djokovic a habitué à exceller, à sa quatrième occasion.

Dans un début de troisième manche acharné, le jeune Croate a effacé un break de retard, puis en a repris un d'avance pour mener 3 jeux à 2, au bout d'un jeu d'une quinzaine de minutes en réussissant la prouesse de ballotter le N.1 mondial dans les longs échanges, devenu particulièrement fébrile en coup droit.

A ce moment-là, on jouait depuis plus de deux heures et demie et Djokovic se prenait dans les filets d'un adversaire hyper mobile qui semblait avoir réponse à tout.

C'est précisément au moment où ça tanguait sérieusement que le champion serbe, quasi insubmersible à Melbourne, est parvenu, non sans mal, à redresser la barre. Quatre jeux gagnés consécutivement plus tard, il a viré en tête deux sets à un. Quatre de plus, et il s'est mis définitivement à l'abri - malgré un dernier sursaut de Prizmic en fin de partie.

Au deuxième tour, le N.1 mondial affrontera un adversaire australien : soit Alexei Popyrin, soit Marc Polmans.

Avec 24 trophées majeurs, Djokovic est déjà l'homme le plus titré en Grand Chelem de l'histoire, mais il partage pour l'instant le record absolu avec l'Australienne Margaret Court.