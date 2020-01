Open d'Australie : déjà un abandon à cause de la pollution due aux incendies

La menace planait depuis plusieurs semaines. Les gigantesques incendies qui ravagent une partie du Sud-Est de l'Australie ont déjà commencé à perturber l'open de tennis de Melbourne. Ce tournoi est l'un des quatre du Grand chelem, les compétitions les plus importantes de l'année avec Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open.Les organisateurs ont pourtant récemment fait preuve d'optimisme, malgré les très hauts niveaux de pollution générés par les feux. Mais ce mardi, alors que les qualifications pour la phase finale du tournoi venaient de commencer, une joueuse slovène a dû abandonner à cause de difficultés respiratoires.Une qualité de l'air « dangereuse »Dalila Jakupovic (n° 180) a été prise de quintes de toux. A la fin du deuxième set de son match, elle s'accroupit et fond en larmes, incapable de poursuivre. Pendant qu'elle est entourée par des membres de l'organisation, l'arbitre annonce l'abandon de la joueuse, la fin de la rencontre et la victoire de son adversaire. Awful scenes in Melbourne.Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW-- ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020 Les pluies des prochains jours devraient avoir des conséquences positives sur les incendies et la qualité de l'air. Mais pour ce mardi, la ville de Melbourne a officiellement recommandé de ne pas sortir. L'autorité de protection de l'environnement de la ville, l'EPA, a qualifié la qualité de l'air de « très mauvaise ». En début de journée elle était même « dangereuse ».Gilles Simon préfère ironiserOscillant entre prudence et confiance dans leurs propres mesures, les organisateurs du tournoi ont, malgré cela, tout à la fois annoncé la suspension des matchs et leur poursuite. « L'entraînement a été suspendu temporairement ce matin en raison de la mauvaise ...