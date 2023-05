information fournie par So Foot • 16/05/2023 à 18:33

Onze joueurs arrêtés pour matchs truqués à Hong Kong

Comme un air de déjà-vu.

Onze joueurs d’une équipe de première division ont été arrêtés à Hong Kong, accusés de matchs truqués, soupçons de corruption, manipulation et paris illégaux. Et le pire, c’est que ce n’est pas la première fois que ça arrive. L’organisme anticorruption de la métropole chinoise a annoncé l’arrestation d’une équipe et de son entraîneur qui ont arrangé leurs performances contre des bénéfices financiers.…

AC pour SOFOOT.com