Onze ans après le 13-Novembre, un "hommage citoyen" à "toutes les victimes du terrorisme"

Des gerbes de fleurs ont été déposées devant le Bataclan à Paris pour commémorer les victimes des attentats terroristes de 2015, le 13 novembre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Onze ans après le 13 novembre 2015, un "hommage citoyen" à "toutes les victimes du terrorisme", dont celles de l'attentat raciste des Yvelines, est organisé vendredi par l'association Life for Paris, dont le président déplore l'absence "d'unité nationale" depuis cette attaque.

"De notre expérience, ce qui fait du bien aux victimes et ce qui finalement est une forme de réassurance sur notre pacte social, c'est la capacité à se retrouver ensemble", a souligné vendredi sur franceinfo ce responsable associatif, Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan.

"Là, pour une raison qui m'échappe un peu", a-t-il ajouté, "on n'arrive pas (...) à faire cette unité nationale après l'attentat" du 23 octobre à La Verrière et Trappes, où Pengo Bossio Wangi a été tué et sept autres personnes blessées, dont quatre gravement.

"En tout cas, on n'arrive pas à l'imposer par le haut, l'État a du mal à organiser quelque chose. Et donc on s'est dit que finalement, l'empathie dont on a la chance de bénéficier nous depuis 11 ans, on allait en faire bénéficier les autres", a poursuivi Arthur Dénouveaux.

L'hommage organisé à l'initiative de Life for Paris a lieu à 19H30 au "Jardin du 13-Novembre-2015", jardin mémoriel dans le centre de Paris, à l'issue des commémorations officielles de ces attentats jihadistes qui ont fait en tout 132 morts et des centaines de blessés près du Stade de France à Saint-Denis, sur les terrasses et dans la salle de concert du Bataclan à Paris.

Le président de l'association de victimes Life for Paris propose ainsi de "prendre juste une minute pour réfléchir à quel point la violence politique n'a pas de sens, à quel point elle est un facteur de division".

Onze ans après les attaques du 13-Novembre, le président Emmanuel Macron a adressé "aux familles et aux proches des victimes" les "pensées fraternelles de la Nation".

"Sans relâche, se battre contre ceux qui veulent nous abattre. Ne jamais renoncer à ce que nous sommes", a écrit le chef de l'État sur X.