Les négociations des pays membres de l'Onu sur la réglementation des armes létales autonomes se sont achevées samedi par un engagement à poursuivre les discussions afin d'élaborer de nouvelles règles d'ici deux ans.

Les partisans de cette initiative avaient réclamé la mise en place, dans un délai court, de règles juridiquement contraignantes visant à réglementer les systèmes d'armes capables d'identifier et d'engager le combat avec des cibles avec divers degrés d'autonomie, parfois appelés "robots tueurs".

Une centaine d'Etats ont apporté leur soutien à une réglementation, mais les grands pays producteurs d'armes, tels que les Etats-Unis, la Russie et Israël, s'y sont opposés, ce qui a abouti à un accord édulcoré laissant en suspens la question de savoir si les futures mesures seraient juridiquement contraignantes.

(Emma Farge)