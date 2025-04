ONG, syndicats, et associations lancent une campagne pour défendre les services publics ( AFP / Ludovic MARIN )

Une importante coalition d'ONG, de syndicats et de collectifs d'agents publics ont lancé jeudi le Printemps des services publics, une campagne nationale pour affirmer que la "démocratie est au moins autant menacée par un délitement des services publics que par une offensive militaire".

"Aucune urgence ne justifie d'abîmer un peu plus des services publics déjà mis à mal. Nos services publics valent bien plus que leur seul coût financier", peut-on notamment lire dans un appel commun enjoignant à ne pas choisir "entre les enjeux de sécurité et la reconstruction des services publics".

Parmi les signataires, on retrouve notamment les secrétaires générales de la CGT et de la CFDT, Sophie Binet et Marylise Léon, des ONG comme Oxfam, Attac, ou Médecins du Monde, le Syndicat de la magistrature (SM), le Syndeac (employeurs des entreprises artistiques et culturelles, premier syndicat du secteur public), et également des citoyens et des intellectuels, comme l'économiste Gabriel Zucman.

Le lancement de cette campagne, prévue pour s'étaler jusqu'au mois de juin, intervient "dans un contexte d'attaques renouvelées des services publics partout dans le monde, de manière violente et frappante aux Etats-Unis, mais aussi en France", a affirmé pendant une conférence de presse Arnaud Bontemps, fonctionnaire à la Cour des comptes et porte-parole du collectif Nos services publics, à l'origine de l'événement.

"On ne peut pas opposer la sécurité et la reconstruction des services publics", a-t-il poursuivi, disant vouloir "réaffirmer le sens de l'impôt et des cotisations sociales", lui qui voit dans "l'assèchement des finances publiques (...) l'une des causes du déclin des services publics".

A ses côtés notamment, l'une des secrétaires nationales du Syndicat de la magistrature, Manon Lefebvre, a déploré des "logiques néolibérales" à l'oeuvre dans le service public de la justice et qui provoquent la "casse de l'institution judiciaire".

Éducation, justice, culture, santé... De nombreux événements autour des services publics, en particulier des rencontres et des débats, mais aussi des rendez-vous festifs, sont prévus en France d'avril à juin. Le site internet du Printemps des services publics en recensait jeudi plus d'une vingtaine.