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« Onana a voulu faire un morceau pour fédérer le vestiaire de la Belgique »
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 19:22

« Onana a voulu faire un morceau pour fédérer le vestiaire de la Belgique »

« Onana a voulu faire un morceau pour fédérer le vestiaire de la Belgique »

Figure phare du rap belge des années 2010, Krisy a enregistré - en dehors de sa carrière solo - toute la génération dorée de Bruxelles ces dernières années (Damso, Hamza, Shay). Aujourd’hui, c’est un autre artiste un peu à part qu’il accompagne : Amadou Onana, milieu de terrain d’Aston Villa et des Diables rouges. Une collaboration tellement fructueuse qu’elle a donné naissance à "We Are Belgium", un morceau en passe de devenir l’hymne officieux de la sélection belge. Il raconte.

Tu affiches depuis un petit moment ton soutien à Amadou Onana sur tes réseaux sociaux. Vous vous connaissez depuis longtemps ?

Pas tant que ça en vérité, je dirais deux ans. Sa sœur est aussi son agent, et à l’époque où j’enregistrais des rappeurs dans ma petite chambre à Bruxelles au début des années 2010, elle était manageuse d’artistes. Elle avait enregistré un ou deux de ses artistes chez moi à l’époque, et quand elle s’est reconvertie en tant qu’agent de foot, elle m’a recontacté. Son frère chantait un peu tout le temps, et il lui disait qu’il aimerait vraiment bien s’essayer à la musique, donc elle a fini par lui dire que ça pourrait être sympa d’essayer d’aller en studio pour voir ce que ça donne. Je n’ai pas accepté directement parce que quand j’entends parler d’un joueur de foot qui veut faire du son, je suis un peu méfiant. La musique c’est quelque chose de sérieux pour moi et je n’ai pas envie de perdre mon temps juste pour gagner de l’argent. Donc on s’est rencontrés une première fois, et j’ai senti qu’il était sincère dans sa démarche. Quand il fait de la musique, il ne se dit pas qu’il veut être une star du rap ou de la musique. C’est plus une manière d’extérioriser et de s’amuser. Donc à partir de là, on s’est vus à Bruxelles puis je suis allé le voir plusieurs fois en Angleterre.…

Krisy sortira son deuxième album "Edward Risky" le 3 juillet 2026.

Propos recueillis par Brice Bossavie pour SOFOOT.com

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