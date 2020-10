On vous spoile le programme TV (pour vous forcer à regarder les Barrages de l'Euro)

Vous aviez vraiment envisagé de rater ces magnifiques barrages de qualification de l'Euro ? Allez, voilà ce qu'il va se passer ce jeudi soir sur vos écrans afin de ne rien manquer de cette délicieuse soirée.

TF1 : Infidèle

France 2 : Envoyé spécial

Comme le nom de la série l'indique, il est question de tromperies. Claire Kame, ou Emma pour ceux qui ont suivi, se la joue adolescente et va voir ailleurs pour se venger. Mais la médecin, légèrement casse-couilles, refuse d'aller plus loin. Résultat : son copain n'est pas content, son amant n'est pas content et elle-même n'est pas contente. En plus, son fils (qui a changé de visage entre les deux saisons, puisque l'acteur n'est pas le même) poursuit son trafic de drogue. Rien ne va non plus chez Jonathan Zaccaï (ou Gabriel, l'ex d'Emma), qui voit partir celle qu'il aime et qui aurait surtout pu éviter de se lancer dans cette aventure après s'être révélé dans. Faire les bons choix après avoir percé, telle est d'ailleurs la mission de l'Islande après son Euro 2016 plus que réussi.Nouveau numéro d', et cette fois-ci, Elise Lucet nous parle de ces personnes qui règlent les conflits qui ne peuvent se résoudre au tribunal : les conciliateurs. Ces personnes doivent donc se coltiner les problèmes entre voisins, les conflits avec un entrepreneur, etc. Oui, en gros, ils sont chargés de résoudre le conflit à l'amiable. Allez, on résume l'affaire en bref, oui pour résoudre un conflit, c'est mieux d'en parler de manière civilisée que de se foutre dessus, la bonne affaire. Quoique, Nasser pourrait être tenté d'en engager un pour réchauffer l'atmosphère entre Tuchel et Leonardo. Petit bonus, cette émission nous Lire la suite de l'article sur SoFoot.com