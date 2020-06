On vous spoile la saison 3 de Sunderland 'Til I Die

Dans le dernier numéro de So Foot, Richard Cooke se demandait si son documentaire Sunderland 'Til I Die méritait une suite après deux saisons de lose complète. " J'ai tendance à penser que l'histoire n'est pas terminée ", pressentait le showrunner. Bingo : vu la tournure prise par la saison 2019-2020 des bien-nommés Black Cats, le scénario est déjà tout trouvé. D'ailleurs, on peut déjà deviner à quoi ressembleront les six prochains épisodes, s'ils daignent sortir un jour sur Netflix.

Épisode 1

Sunderland 'Til I Die, ou l'éloge de la lose

Épisode 2

Peter Farrer sillonne inlassablement l'estuaire du Wear au volant de son taxi. Si les clients ne se pressent pas sur sa banquette arrière, ce n'est pas cela qui lui file le cafard. Mais plutôt le fait que son Sunderland AFC ait signé un début de saison comme il sait si bien les faire. La veille, en plus de concéder un nul face à Oxford en ouverture de la League One, il a fallu digérer le départ du capitaine George Honeyman. Un gars ayant connu deux relégations consécutives avec son club formateur et qui préfère rattraper le temps perdu à l'étage supérieur avec Hull City. Autant dire que cette seconde année consécutive en League One -- après avoir raté la promotion dans les dernières minutes du barrage à Wembley contre Charlton -- s'annonce une nouvelle fois comme un sacré chemin de croix. La rédemption qu'invoque en boucle le père Marc Lyden-Smith face à ses fidèles n'est, elle, toujours pas près de pointer le bout de son nez.Stuart Donald peut s'essuyer le front et expliquer à sa femme -- toujours aussi distinguée -- qu'il ne retombera pas dans le piège de la saison passée : le propriétaire est toujours aussi tiraillé entre ses nécessités économiques et son affect. Sunderland avance au classement, mais pas aussi vite qu'il ne le souhaiterait. Et après une défaite à Lincoln City, il fait le choix de se Lire la suite de l'article sur SoFoot.com