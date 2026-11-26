"On veut être entendus" : à Mayotte, des habitants bloquent les routes après "trois morts en une semaine"

Des automobilistes bloqués par un barrage routier à Coconi, dans la commune d’Ouangani, le 26 novembre 2026 sur l'île de Mayotte ( AFP / Marine GACHET )

"Ça fait trois morts en une semaine", déplore Nema Saïd, 40 ans, venue bloquer jeudi avec des bambous la route à Ouangani, au centre de Mayotte, où plusieurs dizaines de riverains ont installé cinq barrages pour protester contre l'insécurité.

Aux aurores, sur la route nationale 2 au niveau de Barakani, dans cette même commune, elle dit son "ras-le-bol" face aux violences qui secouent le département d'outre-mer depuis plusieurs semaines.

La veille, une rixe au sein du lycée voisin de Kahani a causé la mort d'un adolescent.

Et la semaine dernière, deux autres adolescents ont succombé à des blessures à la tête lors d'affrontements entre bandes sur cette île de l'océan Indien.

L'un a été attaqué à coups de machette vendredi à Dembéni (centre), et un mineur originaire de Passamaïnty (nord-est) a été mortellement frappé par un fer à béton dimanche à Mamoudzou, selon le parquet et la police.

Ces violences illustrent la récurrence des conflits entre villages dans ce 101e département français gangréné par la pauvreté : 77% de la population y vit sous le seuil de pauvreté.

Plus loin sur la RN2, à l'entrée du village de Coconi, d'autres habitants bloquent jeudi la circulation avec des branches et troncs d'arbres.

Des gendarmes près d'un barrage routier à Ouangani, le 26 novembre 2026 sur l'île de Mayotte ( AFP / Marine GACHET )

Seuls les secours sont autorisés à passer. "On veut être entendus", insiste Tawabou Madi, 34 ans.

Cette mère affirme ne plus oser sortir avec sa famille et avoir envoyé sa fille au lycée dans l'Hexagone "par peur de l'insécurité".

"Il y a tout le temps des violences dans les collèges et lycées" à Mayotte, dénonce-t-elle.

"La rage"

Au lycée de Kahani, la violence est "quotidienne", témoigne un enseignant qui a requis l'anonymat. Le 17 novembre, le personnel avait exercé son droit de retrait et manifesté contre d'énièmes affrontements aux abords de l'établissement.

Des habitants et des gendarmes près d’un barrage fait de poubelles et de branchages à Kahani, dans la commune d’Ouangani, le 26 novembre 2026 sur l'île de Mayotte ( AFP / Marine GACHET )

Dans un communiqué commun mercredi, le rectorat et le parquet, qui dénoncent une "recrudescence des violences au sein et aux abords des établissements scolaires depuis la rentrée", assurent se mobiliser pour "renforcer l'articulation des réponses disciplinaires et judiciaires".

À l'entrée du village d'Ouangani, sur la route départementale, un barrage de palettes cristallise la colère. A quelques pas, un élève de 17 ans du lycée de Kahani dit avoir "la rage" après le décès de son camarade et craindre le retour sur les bancs de l'école.

"On a peur parce que les gens des différents villages sont mélangés", explique l'adolescent, qui redoute les représailles et affirme être régulièrement harcelé en raison de son village d'origine.

"On est terrorisés", résume au même endroit Naïssa (prénom modifié), 30 ans. Dénonçant une situation "invivable" au quotidien, elle détaille : "Je pars de chez moi à l'heure à laquelle je suis censée commencer à travailler pour être sûre qu'il y ait d'autres véhicules" sur la route.

"On est désespérés"

À Kahani, à côté du lycée, un barrage de bennes et de feuillages force les automobilistes à faire demi-tour. "On est dans un environnement très anxiogène", résume Asna Assani, 29 ans, venue soutenir le mouvement de protestation.

Des habitants et des gendarmes près d’un barrage fait de poubelles et de branchages à Kahani, dans la commune d’Ouangani, le 26 novembre 2026 sur l'île de Mayotte ( AFP / Marine GACHET )

Elle rappelle que les trois morts s'ajoutent au viol d'une automobiliste le 16 novembre sur la route entre Ongojou (centre) et Tsararano (centre). Selon le parquet, ce viol a été commis dans "un contexte particulièrement préoccupant de violences commises sur les axes routiers".

"On est désespérés, c'est grave", confie Asna Assani.

Pour la population mobilisée, ce climat de violences témoigne de l'échec des différentes opérations sécuritaires de l'État : Wuambushu en 2023, Place Nette en 2024 et Kingia en 2026.

"Le problème, il est là : les jeunes ne sont pas accompagnés", tranche Nema Saïd, à Barakani, qui estime que la forte immigration clandestine est trop souvent pointée du doigt, jusqu'à éclipser les "différents facteurs" à l'origine de la violence.

A Coconi, Tawabou Madi parle elle aussi d'"échecs" des opérations menées jusque-là. Si elle juge des renforts des forces de sécurité nécessaires - le gouvernement a annoncé mardi l'envoi de 80 gendarmes et 20 policiers supplémentaires -, elle estime aussi qu'"il faut accompagner les jeunes avant qu'ils ne tombent dans la délinquance".

Compte tenu des barrages routiers qui "perturbent les déplacements", l'académie de Mayotte a annoncé jeudi que plusieurs collèges et lycées seront fermés vendredi.