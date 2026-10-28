« On va voir si tu as une grande gueule » : le jour où Jérémy Mathieu a donné son adresse à un internaute

« On va voir si tu as une grande gueule » : le jour où Jérémy Mathieu a donné son adresse à un internaute

La joie des réseaux sociaux. Il faut parfois avoir le cuir solide pour ne pas réagir aux insultes et autres avis tranchés quand on est un joueur de foot, ou un être humain en général, sur X, Instagram ou tous les défouloirs possibles et imaginables d’internet.

« Eh, je m’en bats les couilles de ta viande ! »

Dans un grand entretien publié ce mercredi matin sur le site de So Foot , Jérémy Mathieu revient sur ce jour où il n’a pas pu s’empêcher de répondre. « Un jour, quand même, je m’étais pris la tête avec quelqu’un. Après avoir gagné la Ligue des champions avec Barcelone, j’avais publié une photo de mon fils qui mordait la coupe aux grandes oreilles , raconte l’ancien défenseur. Sur les réseaux sociaux, un mec avait insulté mon fils. Je ne sais pas comment, mais j’ai retrouvé son numéro de téléphone et je l’ai appelé. Je lui ai dit : ‘Maintenant, on va voir si tu as une grande gueule ou si tu as des couilles.’ Je lui ai donné mon adresse à Barcelone en ajoutant : ‘Si tu es un homme, viens, je suis là, je t’attends et je te fracasse.’ » …

SF pour SOFOOT.com