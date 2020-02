"On trouve partout des filles qui sont passionnées"

De belles images, des filles badass, et un amour irrationnel pour ce foutu ballon rond. Tout ça, c'est Footeuses, documentaire de 45 minutes qui raconte la passion du foot au féminin et vient de sortir sur Youtube, pour compléter la série "Ballon sur bitume" de Yard. À l'heure de la pause dej, les deux réalisateurs Lyna Saoucha et Ryan Doubiago se sont posés pour raconter cette aventure.

"La plupart des filles, leurs parents ne viennent pas voir leurs matchs, elles ont dû sortir en cachette pour commencer, c'est très commun."Ryan Doubiago

Avec la Coupe du monde 2018, on se sentait très proches des mecs de l'équipe de France, mais j'étais incapable de citer des joueuses de l'équipe féminine. Alors que la plupart de mon travail s'inscrit dans la représentation des femmes, via mon site Vraies Meufs sur lequel je fais des portraits de femmes. Ces filles-là, on ne les voit pas, elles n'existent pas dans l'espace médiatique et l'espace en général. L'idée du documentaire était de se demander : elles sont où, ces filles qui jouent au foot ? Pourquoi on ne les voit pas ? À quoi ressemble leur quotidien ? Le but n'était pas de faire le focus sur les grandes athlètes, mais de voir comment ces filles évoluent et grandissent à travers le foot. Je n'ai pas de background cinéma ou vidéo, et c'est là que Ryan est entré dans la matrice.Je pensais qu'il serait beaucoup plus centré sur le foot. On s'est rendu compte que c'était plus grand que juste le foot, qu'on voulait parler de tout l'écosystème du foot féminin, et surtout montrer d'où viennent ces filles, pourquoi elles sont aussi passionnées, comment le foot crée des liens à travers elles. Mais aussi la question de la féminité, creuser un peu plus profondément autour des clichés qui entourent le sport, montrer les personnes qui le composent.Les joueuses de l'équipe de France ont beaucoup plus été mises en avant, et beaucoup de Français les ont suivies Lire la suite de l'article sur SoFoot.com