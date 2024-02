On the Beach surfe à Londres sur un accord avec Ryanair

( AFP / PASCAL PAVANI )

L'agence de voyages en ligne britannique On the Beach (OTB) voyait son titre s'envoler de près de 13% à la Bourse de Londres, après avoir annoncé un accord avec la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, qui dénonce depuis longtemps les prix gonflés de ses billets d'avion sur certains sites internet.

Cet accord "permet aux clients d'OTB d'accéder de manière transparente aux vols à bas prix de Ryanair dans le cadre de leurs forfaits vacances avec une transparence totale des prix", a fait valoir l'agence de voyages dans un communiqué.

Il "garantit que les clients de On the Beach ne seront pas surfacturés pour les vols et services Ryanair et qu'ils auront un accès direct à leur compte" sur le site du transporteur, a pour sa part déclaré Ryanair dans un communiqué séparé.

L'annonce faisait s'envoler le titre d'OTB à la Bourse de Londres, où il gagnait 12,88% à 159,61 pence peu avant 13H00 GMT. En revanche le titre de Ryanair était stable, à 20,46 euros, à la Bourse de Dublin.

Ryanair dénonce de longue date ce que la compagnie qualifie d'agences de voyage en ligne "pirates", affirmant que de nombreux sites vendent ses billets plus chers, facturent des majorations cachées et transmettent à la compagnie de fausses informations de contact et de paiement.

La compagnie avait notamment désigné début février, dans un communiqué, "On The Beach comme le pirate n°1" du mois, "surchargeant ses clients de 117% (125 livres) pour des frais de changement de vol qui ne coûtent que 45 livres sur Ryanair.com."

La compagnie aérienne avait indiqué début janvier que plusieurs agences de voyages en ligne, comme Booking.com, Kiwi ou Kayak, avaient arrêté en décembre de vendre ses billets.

Une nouvelle "bienvenue" qui avait néanmoins pesé négativement sur "les taux de remplissage et les rendements" du transporteur pour son troisième trimestre décalé, selon ses résultats publiés fin janvier.

Ryanair a depuis janvier également conclu des partenariats avec les groupes de voyages Tui, loveholidays et Kiwi.com, pour la vente de ses vols.