On sort un numéro en 50 exemplaires du Hors Série Eto'o !

information fournie par So Foot • 06/04/2023 à 23:32

À la suite du succès rencontré l’été dernier par le double numéro d’été hommage à Samuel Eto’o , nous avons décidé de vous proposer sur notre boutique.so une édition collector du So Foot n°198 uniquement consacrée au plus indomptable des Lions indomptables. Un numéro spécial de 116 pages consacré au parcours exceptionnel de l’attaquant camerounais qui méritait son édition limitée tricolore. Limitée à 50 exemplaires seulement. Sans réimpression possible.

…

MM pour SOFOOT.com