On se la fait, cette cérémonie de remise des trophées UNFP ?

La France du football le redoutait, la LFP l'a officialisé cette semaine : Covid-19 et saison tronquée obligent, la cérémonie de remise des trophées UNFP n'aura pas lieu cette année. Un coup terrible pour les artistes de la Ligue des talents, privés pour certains d'une entrée dans le livre d'or de la saison 2019-2020. Séchez vos larmes, et déroulez le tapis rouge : l'heure est venue de réparer cette injustice, et de récompenser les meilleurs acteurs de l'exercice achevé.

Meilleur joueur : Islam Slimani

Meilleur espoir : Farid El Melali

Que celui qui ne lui a pas promis une déchirure des ischios en novembre se lève. Non seulement les cannes de l'Algérien ont tenu au sortir de deux saisons de chômage partiel entre Leicester, Newcastle et Fenerbahçe, mais ce qui ressemblait à un tube de l'été a résisté à un vrai-faux départ en janvier, à des relations plutôt fraîches avec Robert Moreno et à un séjour sur le banc pour boucler sa première saison en Ligue 1 avec neuf pions et huit passes dé. Le tout en dix-huit petits matchs, et dans l'ombre du goleador maison Wissam Ben Yedder. Fort, très fort.Côté pile, ces trois premiers pions en Ligue 1 et une prolongation de contrat bien méritée jusqu'en 2023. Côté face, ce cinq contre un mal négocié dans la cour de son immeuble devant le logement d'une voisine qui lui vaudra d'être jugé cet été pour exhibition sexuelle. Comme tous les jeunes de son âge, Farid El Melali est encore perfectible. Mais il se pose d'ores et déjà en futur dépositaire de la dalle angevine.