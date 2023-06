information fournie par So Foot • 08/06/2023 à 00:35

On sait qui sera sur le banc du FC Nantes l'an prochain

Pierre Aristouy va avoir le droit de continuer de bosser. Mais dans un climat bien plus serein.

Intronisé il y a un mois à la tête de l’équipe première du FC Nantes en tant qu’intérimaire à la place d’Antoine Kombouaré, le champion de France 2001 (auparavant entraîneur des U19, qui ont terminé champions en France en 2022 et 2023) a réussi à maintenir les Canaris in extremis et devrait poursuivre l’aventure sur ce banc la saison prochaine. Selon les informations de Ouest-France , Aristouy va signer un contrat de deux ans. Le technicien n’ayant pas le BEPF (Brevet d’entraîneur professionnel de football) pour le moment, le club devra continuer de s’acquitter d’une amende de 25 000 euros à chaque rencontre en attendant que le coach, au printemps, puisse passer le diplôme.…

JB pour SOFOOT.com