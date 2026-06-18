On sait qui a marqué le but le plus lointain de cette première journée de Coupe du monde
Qui d’autre ? Quand un record est à portée de main, Kylian Mbappé ne rate jamais l’occasion de se signaler. Auteur d’un doublé face au Sénégal (3-1), le capitaine des Bleus a signé le tir le plus lointain de cette première journée de phase de groupes .
C’est ce que révèlent les données collectées par Adidas via son ballon connecté, le Trionda. Avec une frappe de 28 mètres, il devance l’Australien Conor Metcalfe face à la Turquie (23,4 m) et Yasin Ayari, le Suédois, face à la Tunisie (22,7 m). …
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