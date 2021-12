"On rentre dans une période de forte turbulence avec le variant Omicron", estime Gabriel Attal

À l'approche des fêtes de fin d'année, le variant Omicron "rebat les cartes", a estimé mardi matin sur France 2 le porte-parole du gouvernement. Interrogé sur l'éventualité de mesures de restrictions plus contraignantes, Gabriel Attal n'a pas exclu la possibilité d'y avoir recours.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, le 24 novembre 2021. ( AFP / THOMAS COEX )

Le variant Omicron du Covid-19 va-t-il gâcher les fêtes de fin d'année ? Invité des 4 Vérités sur France 2 mardi 21 décembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a fait part de l'inquiétude de l'exécutif face à cette nouvelle vague qui s'annonce.

"Le variant Omicron rebat les cartes. Il est nettement plus contagieux que tout ce qu'on a connu", a-t-il affirmé. Il se développe "70% plus rapidement dans les cellules de l'organisme" que les variants précédant, et "le nombre de cas double tous les deux à trois jours", a-t-il ajouté, parlant de "progression foudroyante".

Selon lui, le Nouvel An pourra être fêté, grâce aux mesures déjà prises par le gouvernement. "On a déjà annoncé des mesures sur le 31 décembre : notamment l'interdiction des grands rassemblements, de la vente d'alcool dans la rue... On appelle aussi à réduire au maximum les contacts", a insisté Gabriel Attal.

En ce qui concerne Noël, le porte-parole a assuré faire confiance aux Français qui ont déjà montré l'an passé leur exemplarité. "Il faut faire très attention, aérer son logement le plus régulièrement possible, porter le masque le plus possible, surtout quand on est une personne âgée, et se faire tester quand on a un doute", a-t-il toutefois rappelé.

"Si on constate qu'il y a une reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron, on ira plus loin" que les mesures déjà annoncées, a-t-il toutefois annoncé.

Selon lui, le pays s'apprête à vivre des semaines très compliquées sur le front épidémique. "On rentre dans une période de fortes turbulences avec le variant Omicron qui se traduit, on le voit au Royaume-Uni, par un déluge de contaminations. Il faut faire très attention", a-t-il alerté.