"On redonne vie aux maillots, comme le phénix renaît de ses cendres"

Et si le football s'inscrivait dans le "monde d'après" ? Avec huit millions de tonnes de déchets versés par an dans les océans, Phénix Sport, un jeune équipementier basé à Nice, décide de redonner un nouveau souffle aux maillots en prônant un modèle 100 % éco-responsable.

Olivier Guigonis, 39 ans, est diplômé en droit, sciences politiques et finance. Il est spécialiste de la création d'entreprise et cumule 10 ans d'expérience dans la production textile et le monde du football professionnel. Son compère et comparse, Paul-Emmanuel Guinard, 29 ans, est lui diplômé de l'EM LYON Business School. Polyvalent, il est aussi bien à l'aise dans l'industrie du sport pour des marques (Salomon, Merrell) que pour des distributeurs (Intersport International). Entretien avec deux hommes engagés, mais surtout passionnés.: Même si le projet est vraiment tout jeune puisqu'il date du tout début du mois de juin, on avait l'idée de le lancer depuis plusieurs années déjà. Ce qu'on voulait, c'était devenir un équipementier sportif qui adopte une nouvelle règle de conduite et être au cœur de l'éco-responsabilité. Le confinement nous a poussé à réfléchir sur comment améliorer les choses,comme on dit. On voulait proposer une offre complètement différente des équipementiers actuels.: Ça fait bien deux ans qu'Oliver me parle de ce projet, mais avec nos études respectives, on n'avait pas encore le temps de s'asseoir pour mettre à plat toutes nos idées. On a donc profité d'être dans notre bulle avec la mise en place de la quarantaine pour mettre en place notre produits et ainsi travailler avec un super designer, ainsi que tout le business-model, qui va du recyclage à la distribution. Là où le confinement a pu être source de problème majeur pour certaines personnes, nous, il nous a permis de nous poser et de réfléchir aux problèmes actuels de société.