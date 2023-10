« On peut parler de MeToo du foot »

Dimanche soir, au Parc des Princes, Les Dégommeuses ont déployé une banderole de soutien à Jennifer Hermoso et Kadidiatou Diani, qui ont dénoncé des faits d'agression sexuelle ces dernières semaines. Émilie, membre de l'association depuis sept ans, revient sur cette action qui n'a pas été très appréciée par le service de sécurité du PSG.

Comment est née l’idée de cette action ?

Au départ, on voulait juste regarder un match. On est une équipe de foot, il y a des fans de l’OL et du PSG parmi nous. Par ailleurs, au vu du contexte de la Coupe du monde, de tout ce qui s’est passé vis-à-vis de Jenni Hermoso et, récemment, la plainte déposée par Diani, on s’est dit qu’il fallait qu’on s’exprime sur ce sujet. Il nous apparaissait pertinent d’essayer de porter un message au Parc des Princes, l’un des endroits où le foot féminin évolue.…

