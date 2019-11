Un arrêté, publié au « Journal officiel » le 10 novembre, allège le costume de ces représentants de l'Etat, en certains circonstances.

Pas facile, en cas de crise ou de catastrophe, de courir après un ministre en visite express sur le terrain lorsqu'on porte jupe, escarpins et la lourde veste quatre-saisons de la préfète. La charge de l'Etat a certes ses servitudes. Mais un arrêté, publié le 10 novembre au Journal officiel, devrait cependant apporter un peu de confort à ses représentantes. « Ce sont de petits détails, explique une préfète. Notre veste est par exemple très stricte. On ne peut rien mettre dans les poches. C'est un vêtement très guindé, fermé, qui ne se prête pas à l'action sur le terrain... »

La « tenue de cérémonie », celle que le préfet revêt dans les circonstances officielles, est maintenue. Avec quelques aménagements. La coupe pourra être adaptée à la silhouette, « sans porter atteinte à la solennité de la tenue », précise le texte. Le col du chemisier se nouera dorénavant en lavallière ou en cravate. Comme les hommes, les femmes auront le choix entre la cape ou le manteau, « une grande avancée de l'égalité », s'amuse-t-on, pince-sans-rire, au ministère de l'intérieur.

« On porte un symbole »

Mais la grande nouveauté de l'arrêté est de créer, pour les hommes comme pour les femmes, une nouvelle tenue, dite « opérationnelle ». Le blouson fait son entrée dans la garde-robe préfectorale. Pas n'importe lequel, certes : il devra être « bleu nuit, avec épaulettes aux broderies de préfet ou sous-préfet, encart amovible sur les bras (insignes préfet ou sous-préfet avec feuilles de chêne et d'olivier) ». Si la casquette brodée reste de rigueur, cette tenue plus confortable permettra cependant de tomber la veste, de délaisser la cravate et les talons. Cela permettra, en outre, de mieux endurer les périodes caniculaires. « Un préfet peut devoir rester une heure au soleil. Il vaut mieux éviter qu'il tombe dans les pommes... », note une source.

