« On perdra plus de matchs qu’on en gagnera », reconnaît Fabio Grosso

Instant de lucidité.

Après la défaite de l’OL face à Lille ce dimanche (0-2), Fabio Grosso a reconnu au micro de Prime Video que son équipe « perdra plus de matchs qu’elle en gagnera » d’ici la fin de saison. « On sait qu’on perdra plus de matchs qu’on en gagnera, mais il faut en gagner suffisamment pour rattraper les équipes qui sont juste devant (au classement). Ce n’est pas facile quand on est l’OL de dire ça. Mais c’est comme ça. Aujourd’hui c’était le dernier contre le quatrième et ça se voit sur le terrain », constate le technicien italien.…

AEC pour SOFOOT.com