"On nous a dit : "Pitié, pas de clichés sur Lens !""

En posant ses caméras dans le bassin minier en juillet 2019, François Pesenti ne pouvait prédire la suite. Avec sa boîte Elide Productions, il a fait le pari de suivre le Racing Club de Lens durant toute une saison. Au menu de Lens, de sang et d'or : Joseph Oughourlian au cœur des supporters, disparition du Druide Daniel Leclercq, éviction de Philippe Montanier, pandémie mondiale, montée en Ligue 1... Le script est appétissant. Avant la diffusion de quatre épisodes de 52 minutes mercredi 24 et jeudi 25 juin sur La Chaîne L'Équipe, lui et Jérôme Saporito, co-producteur et diffuseur, livrent l'envers du décor.





Bollaert. C'était un choc. Pour moi, ce sont les premiers commentaires de match que je faisais pour RTL il y a 25 ans. J'ai pu découvrir le "vieux" Bollaert, avant qu'il ne soit refait pour la Coupe du monde 1998. Pour un sudiste, j'avais toujours l'impression d'aller dans le grand Nord, en me disant:Le jeune reporter que j'étais avait été bluffé par l'ambiance. Il y avait une telle froideur autour du stade, mais une chaleur incroyable à l'intérieur. Je connaissais Marseille par ma culture, là c'était une passion similaire, mais exprimée différemment. Je ne m'attendais pas à cette ferveur, à ce soutien indéfectible avec tout le monde au diapason. C'était une première étape vers le foot anglais, quelque chose de nouveau. Il y a peu de stades qui m'ont fait ça.C'est parti d'une rencontre avec Luc Dayan, Nicolas Duval et moi. J'avais déjà accompagné Luc sur divers projets comme. On regarde Netflix comme tout le monde, et on avait vu, mais on s'est aussi inspiré de. Sur Amazon, j'avais été marqué paroù il y a eu l'