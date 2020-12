"On ne sera jamais ouverts le 20 janvier", se désole le chef Philippe Etchebest

Invité de RTL, Philippe Etchebest a fait part de ses inquiétudes. Celui qui symbolise la colère des restaurateurs redoute un nouveau confinement après les fêtes qui pourrait être fatal à de nombreux établissements.

Philippe Etchebest devant son restaurant "Le Quatrieme Mur" à Bordeaux, le 2 octobre 2020. ( AFP / Philippe LOPEZ )

"Pour certains, 40 % du chiffre d'affaires est fait sur les fêtes, donc imaginez les conséquences aujourd'hui". Invité de RTL mardi 23 décembre, le chef Philippe Etchebest a fait le point sur la situation des restaurateurs, pour le moins inquiétante à l'entendre.

"Personne n'a envie de mourir du Covid-19, mais on n'a pas envie non plus de mourir des conséquences économiques, explique-t-il. Les dommages collatéraux vont être terribles."

Point d'orgue de sa crainte, un reconfinement, qu'il estime inévitable en début d'année. Conséquence, les restaurateurs ne pourraient pas rouvrir avant "février ou mars".

Les restaurateurs "pas responsables" de l'épidémie

Pour le chef, avoir interdit les restaurateurs de reprendre leur activité les obligent à ranger les casseroles pendant de trop longs mois.

Il estime que le gouvernement se trompe de cible puisque le secteur de la restauration "est parvenu a démontrer qu'il n'était pas responsable".

Désormais l'objectif est "d'avoir le moins de casse possible", conclut Philippe Etchebest.