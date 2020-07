"On ne retrouvera pas le niveau de chômage d'avant la crise avant plusieurs trimestres", prévient Elisabeth Borne

Afin de faire face à la hausse du chômage provoquée par la crise du coronavirus, la ministre du Travail compte recruter "plusieurs milliers de postes" à Pôle emploi.

La ministre du Travail Elisabeth Borne, le 17 juillet 2020 à Matignon. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Après une première baisse de 3,3% en mai, le nombre de chômeurs a diminué de 4,6% en juin, soit 204.700 inscrits en catégorie A (sans activité). Mais ce recul est encore loin d'effacer les hausses exceptionnelles dues au confinement (+22% en mars, +7% en avril), ce qui fait que le nombre de chômeurs reste au niveau très élevé de 4,221 millions. Soit sur le trimestre, d'avril à juin, une hausse sans précédent de 800.000 chômeurs.

"Les chiffres confirment que la principale cause de la hausse du chômage jusqu'à présent est le coup d'arrêt porté à l'activité de secteurs faisant fortement appel à des CDD ou à de l'intérim qui a fait basculer beaucoup de salariés concernés dans la catégorie A, soit les demandeurs d'emploi sans aucune activité", souligne mardi 28 juillet la ministre du Travail Elisabeth Borne dans les colonnes des Echos .

"Quand on regarde plus précisément, on constate des signaux plus positifs, avec une baisse du nombre de chômeurs de catégorie A en juin pour le deuxième mois consécutif. Il s'agit de personnes qui ont commencé à retravailler au moins un peu", relève-t-elle néanmoins. "Mais soyons clairs : on ne retrouvera pas le niveau de chômage d'avant la crise avant plusieurs trimestres" , prévient-elle toutefois.

La ministre salue "le rôle massif d'amortisseur qu'a joué l'activité partielle", qui "a permis de protéger encore 1,5 million d'emplois en juin en équivalent temps plein". Si elle compte sur le plane jeunes et le plan de relance pour réduire l'impact de la crise sur l'emploi dès maintenant, "il y aura plusieurs centaines de milliers de chômeurs de plus à la fin de l'année" , explique-t-elle, sans pour autant donner des prévisions plus précises.

Afin de faire face à cette hausse du chômage, Mme Borne compte recruter "plusieurs milliers de postes" à Pôle emploi. Ils devront faire face à des licenciements de plus en plus nombreux : "On constate une remontée des procédures collectives avec 107 plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) , touchant 20.000 salariés, en juin contre 40 l'an dernier", explique la ministre du Travail, avant de prévenir : "Il n'est pas question que le plan de relance se fasse avec des travailleurs détachés !"