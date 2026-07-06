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« On ne pouvait pas les presser » : comment l’Espagne use ses adversaires
information fournie par So Foot 06/07/2026 à 01:22

« On ne pouvait pas les presser » : comment l’Espagne use ses adversaires

« On ne pouvait pas les presser » : comment l’Espagne use ses adversaires

En 2018 et en 2022, l’Espagne s’est cassé les dents en huitièmes de finale à cause d’une possession beaucoup trop stérile. Depuis l’arrivée de Luis de la Fuente, elle cherche toujours à confisquer le ballon, mais arrive à trouver la faille par un dynamisme constant. Si bien que cette passe à dix mouvante permet de crever les défenses adverses.

Aucun international n’oublie sa première sélection. Surtout quand il n’en compte qu’une seule. Surtout quand c’était contre l’une des meilleures équipes de l’histoire. « Je m’en souviens très bien, évidemment. En face, il n’y avait que des joueurs du Real ou du Barça, il y avait David Villa, Fernando Torres, Busquets, Iniesta, Xavi, Xabi Alonso, Fábregas… » , énumère Michaël Ciani, 16 ans après sa première et unique cape avec les Bleus. À quelques mois de la première étoile espagnole et du drame de Knysna, la Roja s’amusait des Français (0-2, « presque un bon résultat » , selon l’ancien défenseur de Bordeaux) et continuait la révolution commencée en Catalogne. Avec 63 % de possession ce soir-là, la formation de Vicente del Bosque avait fait tourner celle de Raymond Domenech en bourrique. Avant de mettre le monde à ses pieds.

La kryptonite du pressing

Depuis le Mondial sud-africain, l’Espagne confisque le ballon à l’écrasante majorité de ses adversaires, mais pas toujours avec la même réussite. Parfois morte avec ses idées entre 2014 et 2022, elle ne s’est pas reniée avec Luis de la Fuente sur le banc, en témoignent les 63 % de possession (68,3 % sur l’ensemble de la compétition, soit le plus haut total, même si on reste loin des 75 % des deux dernières éditions) et 629 passes contre l’Autriche. Prostré sur son banc, Ralf Rangnick, mage du gegenpressing , n’a pu que constater que ses troupes couraient dans le vide, incapables de mettre fin aux circuits espagnols incessants. « Même en essayant de mettre de l’intensité, c’est difficile de leur prendre le ballon sans faire faute. Ils font tourner la balle au milieu, derrière, donc tu montes, et ils te prennent dans le dos » , analyse Ioánnis Koúsoulos, milieu chypriote, ayant désespérément tenté de gêner Rodri, Gavi et compagnie durant un match de qualif terminé par un score de tennis (6-0). Trois ans plus tard, Rangnick pousse le parallèle avec la balle jaune plus loin. « On a vu à quel point il est difficile de jouer contre l’Espagne , avoue face à la presse le sélectionneur autrichien en dé

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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