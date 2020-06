"On ne peut pas mettre entre les mains de Marine Le Pen l'avenir de la France", estime Nadine Morano

La députée européenne LR juge que la présidente du RN "n'a aucune chance d'être élue présidente de la République".

La députée européenne LR Nadine Morano en mai 2019. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

A l'instar de Robert Ménard, Nadine Morano estime que "Marine Le Pen n'a aucune chance d'être élue présidente de la République". La présidente du Rassemblement national "incarne encore le ras-le-bol, elle incarne la contestation, elle n'incarne pas une forme de proposition crédible" et "son programme économique est une hérésie", a déclaré sur BFMTV et RMC la députée européenne LR. "Elle est l'anti-construction pour la France. On ne peut pas mettre entre les mains de Marine Le Pen l'avenir de la France. Ce n'est même pas crédible", a martelé Nadine Morano.

L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy a expliqué avoir appelé le maire de Béziers Robert Ménard après que ce dernier a déclaré que Marine Le Pen allait "perdre" en 2022 . Le RN "incarne une vision folle de l'économie" et est "systématiquement à côté de la réalité", a dit jeudi Robert Ménard, qui n'appartient à aucun parti mais avait été soutenu par le RN aux municipales de 2014. Un candidat "étiqueté RN (...) ne sera pas chef de l'Etat", a ajouté le maire de Béziers.

Pourrait-il avoir une alliance entre Les Républicains et Robert Ménard, qui appelle à un autre rassemblement ? "Nous on se parle régulièrement", a indiqué Nadine Morano, expliquant qu'elle était néanmoins en désaccord avec lui sur les partis politiques, pensant que "les partis politiques ont un rôle majeur". Robert Ménard soutient au contraire à Perpignan le député RN Louis Aliot, qui brigue la mairie sans afficher le logo de son parti.