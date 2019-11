« On ne pense pas assez à l'Algérie comme territoire de déracinés »

À Mansourah, tu nous as séparés. Un documentaire intime, voire intimiste, qui aborde un aspect douloureux de la guerre d'Algérie. Bien que ces camps aient été organisés dans les Aurès très vite après le début des « événements d'Algérie » en novembre 1954, leur existence ne fut révélée qu'en 1959. Il aura fallu la « fuite » dans la presse du rapport rédigé par le tout jeune inspecteur des finances Michel Rocard pour que cet aspect des « événements d'Algérie » soit porté à la connaissance de l'opinion publique française et internationale. Combien d'Algériens furent soumis à ce traitement ? Les chiffres varient selon les chercheurs, mais ces déplacements massifs de populations se firent au risque d'une rupture anthropologique profonde qui aura durablement scarifié le pays. C'est en ce sens que le documentaire de Dorothée-Myriam Kellou est passionnant. La journaliste donne la parole aux témoins de l'époque et on découvre un pan important de l'histoire de l'Algérie.Jamais intrusif grâce à une caméra discrète et pudique, jamais indélicat par les questions posées et le silence accepté, À Mansourah, tu nous as séparés dévide le fil d'une histoire humaine et d'une mémoire singulière. Sur fond de tragédie et de guerre, le documentaire ne se fait pourtant jamais accusateur ou vindicatif. Capté à hauteur d'hommes, avec la densité émotionnelle que cette position permet, il rouvre le passé sans gratter les plaies. Il trace...