On ne leur parle pas de page

Plus de trois mois après la finale de Coupe du monde, l’équipe de France est de retour aux affaires, vendredi soir, au Stade de France, face aux Pays-Bas, avec un seul objectif : écrire la première page d’un chapitre qui doit mener les Bleus jusqu’à l’Euro allemand.

Froncement de sourcils, interruption de question, revers long de ligne. Et c’est ainsi que la caravane bleue a redémarré en début de semaine, à Clairefontaine. Invité à se retourner sur la finale perdue de la dernière Coupe du monde et à décrire son goût, Didier Deschamps s’est d’abord excusé, puis a lâché un coup appuyé : « Je suis désolé, mais là, je suis en rassemblement, donc je ne vais pas parler de ce qu’il s’est passé au mois de décembre. Le goût, le machin, j’ai déjà eu à m’exprimer dessus et c’est derrière nous. Ça appartient au passé et je ne veux pas revenir dessus. Ça ne servira à rien de toute façon. » Le monde peut aboyer, les Bleus passent. Les voilà même de retour aux affaires, ce vendredi, au Stade de France, face à des Pays-Bas qu’ils n’ont plus reçus à dîner depuis une nuit de septembre 2018 où la bande tricolore était venue célébrer le deuxième sacre mondial de l’histoire du pays.

Mais comment vont-ils, au juste ? Mystère, mystère, la digestion d’une glissade sur les cimes de la montagne la plus escarpée du football de haut niveau variant d’un cas à l’autre. Deschamps a analysé la chose aux côtés de sa garde rapprochée, avec qui il a même récemment partagé une sortie karting à Chartres. Certains éléments (Lloris, Varane, Mandanda, Benzema) ont plutôt choisi de se retirer du foot international après un Mondial qui aura été « un passage de témoin entre deux générations » (Hugo Lloris). Les restants ont, eux, rapidement tourné leurs yeux et leurs crocs en direction de la prochaine conquête majeure des Bleus : l’Euro, qui se jouera en Allemagne à l’été 2024 et qui est le seul trophée international absent de la boîte à médailles du Didier Deschamps sélectionneur. D’ici là, une nouvelle histoire doit s’écrire.…

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com