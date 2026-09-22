« On n'est pas si loin du château » : le discours encourageant de Zidane aux Espoirs

Truc de zinzin. Ce mardi matin, après le passage du Rennais Estéban Lepaul en conférence de presse, c’est Nathan Zézé, nantais de formation, qui a répondu aux questions des journalistes présents. Et ce mardi matin en amont de leur match face à l’Islande (qualif pour l’Euro U21), les Espoirs ont eu le droit à un spectateur un peu spécial à l’entraînement : Zinédine Zidane . Le sélectionneur des A et son staff sont venus observer les jeunes pour éventuellement piocher à l’avenir dans le lot afin de renforcer la sélection.

« Les A, ce n’est pas si loin »

Forcément, être suivi par ZZ en personne, ça ne laisse personne indifférent. Et surtout pas Nathan Zézé, qui a exprimé sa joie. « C’est une bonne chose, c’est encourageant. Ça nous montre que les A, ce n’est pas si loin, se rend compte le défenseur du Neom SC. C’est une source de motivation supplémentaire pour nous . C’est ce qu’il nous a dit, il nous a transmis un message positif comme quoi on est suivis et qu’on n’est pas si loin du château . » …

AC pour SOFOOT.com