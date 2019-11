«On n'est pas dans le même camp» : le préfet de police a-t-il dérogé à son devoir de neutralité?

Une scène de quelques secondes, pour un retentissement médiatique faramineux. Les propos du préfet de police de Paris Didier Lallement, tenus samedi face à une manifestante gilet jaune, ont fait s'insurger de nombreux internautes sur Twitter, qui fustigent une atteinte au devoir de réserve inhérent à tout policier.Alors qu'il se trouve place d'Italie, quelques heures après les échauffourées qui ont opposé manifestants et forces de l'ordre, le préfet de police déambule en uniforme devant les caméras de BFMTV, quand il est apostrophé par une femme qui s'enorgueillit d'être une « gilet jaune ».Didier Lallement continue son chemin, avant de lui lancer cette phrase : « Et bien, nous ne sommes pas dans le même camp madame ». Une formule loin d'être passée inaperçue, de la part de ce successeur de Michel Delpuech, préfet de police démis de ses fonctions en mars dernier, en plein cœur de la crise des Gilets jaunes.« Le policier est tenu à l'obligation de neutralité »Dans un message retweeté près de 5 000 fois, le journaliste Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue Regards, cite un extrait de l'article R. 434-29 du Code de déontologie de la police nationale qui fait référence au devoir de réserve : « Le policier est tenu à l'obligation de neutralité ». Code de déontologie de la police nationale, article R. 434-29 - Devoir de réserve: "Le policier est tenu à l'obligation de neutralité". Le préfet de police à une femme #giletjaune: "Nous ne sommes pas dans le même camp, madame". Allô @CCastaner, c'est pour un signalement pic.twitter.com/gxcprjY6wj-- Pierre Jacquemain (@pjacquemain) November 17, 2019 Selon Olivier Renaudie, professeur de droit public à l'école de droit de la Sorbonne, cet article ne concerne pourtant par Didier Lallement. « Ce code s'adresse à toutes les personnes qui exercent des fonctions au sein de la police et de la gendarmerie, mais ses ...