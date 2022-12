On était avec les fans du Maroc à Doha après Maroc-Portugal

Après la qualification historique du Maroc pour les demi-finales du Mondial 2022, on a accompagné les supporters des Lions de l'Atlas jusque dans le centre de Doha, au souq Waqif, pour les voir communier avec le reste du monde arabe.

"L'équipe nationale ne nous a jamais autant donné d'émotions que pendant cette Coupe du monde"

Une foule qui s'embrasse, des journalistes qui lèvent les bras au ciel et qui n'en croient pas leurs yeux : le Maroc sera bien à l'affiche des demi-finales de la Coupe du monde 2022. Une première dans l'histoire pour un pays africain, et donc une nouvelle pierre de premier choix posée sur l'édifice de cette campagne 2022 d'ores et déjà légendaire. Pour les joueurs, pour Walid Regragui, mais aussi pour l'ensemble du peuple marocain. En particulier pour la frange, nombreuse et bruyante, qui était présente à Doha.En quittant le stade Al Thumama en direction du bus qui fait la jonction entre l'enceinte et le métro Free Zone, Khalid, qui agite fièrement son drapeau marocain, donne rendez-vous :Mshreib étant "le nouvel éco-quartier futuriste branché" de la capitale qatari, autant passer par le souq d'abord qui se trouve à dix minutes à pied. Mais avant, il y a donc une vingtaine de minutes de bus et autant en métro à s'enfiler. Dans l'autocar, Said n'arrive pas à décrocher ce sourire qui remonte jusqu'à ses lobs. Ce quinquagénaire aux yeux bleus a pris ce samedi matin l'un des sept avions affrétés spécialement par le gouvernement marocain pour garnir le contingent de supporters des Lions de l'Atlas face au Portugal. Il est 22h15 heure locale, son vol retour pour le Maroc décolle à 2h du matin. Mais pour vivre ces émotions-là, cela valait le coup :avance t-il.Au bout du chemin, il ne fait aucun doute que le voyage en métro de quelques arrêts sera épique.À l'intérieur de la station, les supporters marocains chantent et capturent avec leurs téléphones des scènes qu'ils regarderont encore dans trente ans. Dans la rame, certains jouent du tambourin, d'autres… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com