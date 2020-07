On était aux 24 heures du foot

500 bonhommes, 36 équipes, deux tours de cadran entiers à se tirer la bourre à sept contre sept sur un billard de la campagne sarthoise, des projos caractériels et un speaker sous acide : ce week-end, on était à la deuxième édition des 24 heures du foot à Moncé. Et ça valait le coup.

Michel c'est le plaisir

Cyprien Gendron et sa bande ont beau préparer ce week-end depuis une longue année, c'est dans leque le feu vert leur a été donné, après un report d'un mois provoqué par la pandémie et les mesures du gouvernement. Nous sommes samedi matin, et si la gare du Mans se fait calme, un embouteillage se forme au milieu des pins de Moncé-en-Belin à l'accès du stade Michel-Geoffroy, théâtre d'un tournoi de sixte de grande ampleur. Les bolides viennent de tout l'Ouest - avec même une délégation de région parisienne - et sont chargés comme des mules. Car personne ne quittera ce patelin de moins de 4000 habitants dans la journée : on est parti pour tâter le cuir toute la nuit et jusqu'au dimanche midi, à raison d'un match par heure ou presque. Rien d'étonnant, donc, à voir les tonnelles et campements se poser autour des deux pelouses de l'Entente sportive moncéenne, pensionnaire de Régional 3., prévient Cyprien, président de l'asso et milieu relayeur de la réserve de l'ESMDes seize équipes de l'an dernier, on est passé à deux poules de dix-huit. Tout ça grâce à une petite dizaine d'étudiants du club qui a mis sur pied, en 2019, ce projet un peu fou. Cyprien toujours :