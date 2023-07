On était au tournoi organisé par Manu Koné à Villeneuve-la-Garenne

Crédits : Yohan Goudeau

Ce dimanche, l’international espoirs Manu Koné organisait la deuxième édition de sa MK Cup chez lui, à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. L’un des premiers gros événements post-émeutes suite à la mort de Nahel, qui s’est déroulé dans une ambiance bon enfant aux antipodes du tumulte des derniers jours.

N’importe quel dirigeant de club le sait : pour réussir son tournoi de foot de fin d’année en extérieur, peu importe les moyens alloués, il ne faut surtout pas qu’il pleuve. Bonne nouvelle, les premières gouttes de la journée sont de la sueur et perlent sur le front du jeune Marwan. Venu avec ses potes au centre sportif Philippe Cattiau, l’ado s’apprête à se faire couper les cheveux par deux barbers hermétiques au bourdonnement ambiant et aux matchs qui se déroulent à quelques mètres de leurs tondeuses. À deux pas, d’énormes structures gonflables en forme de cible géante ou de quilles ont été prises d’assaut par des enfants et leurs ballons, tandis qu’en face des coiffeurs en herbe, des ingénieurs du son déroulent leurs câbles XLR sur une petite scène qui verra se produire, le soir, des rappeurs plus ou moins connus de Villeneuve-la-Garenne et d’ailleurs. Si la recette “rap-foot-dégradé à blanc” est connue et adopté par tous les jeunes footballeurs ou presque, elle a cette fois une spécificité : elle ne coûte pas un centime aux plusieurs centaines d’ados et adultes, sportifs ou simples spectateurs, qui ont répondu à l’appel de la deuxième édition de la MK Cup.

« Les coiffeurs sont devenus importants dans le monde du sport, et puis je suis jeune, j’écoute beaucoup de musique et il y en a plein ici qui ne peuvent pas forcément se permettre d’aller voir des rappeurs performer sur scène. Alors pourquoi ne pas mettre tout ça à la disposition de tout le monde ? » interroge Manu Koné, le milieu de terrain de l’équipe de France Espoirs et du Borussia Mönchengladbach, qui se cache derrière les initiales “MK”. Malgré sa blessure au genou droit contracté pendant le tournoi en Roumanie, le gamin de Villeneuve-la-Garenne est bien présent. Ce tournoi de foot, ouvert à quatre catégories d’âges allant des U11 aux adultes sans oublier les féminines, Manu Koné le désirait depuis toujours. « Quand j’étais petit, il n’y avait pas tout ça et je me suis toujours dit que je voulais renvoyer l’ascenseur si je devenais pro, détaille dans un ensemble de jogging jaune et noir l’ancien joueur du Toulouse Football Club.

Par Andrea Chazy, à Villeneuve-la-Garenne pour SOFOOT.com