On était au sacre de Leo Messi avec le PSG à Reims

Centre du monde en ce dimanche 29 août, Reims a bel et bien aperçu Lionel Messi. Devant l'hôtel parisien d'abord, puis une trentaine de minutes en fin de match, alors que Kylian Mbappé avait déjà plié l'affaire. Lionel Messi n'a pas (encore) marqué en Ligue 1, mais il a lancé son règne parisien par une petite promenade dans la Cité des sacres. En attendant la suite.



Deux salles, deux ambiances

"Même quand le Tour de France est venu, on n'était pas autant au centre du monde."Yann Le Blévec, du journal L'Union

Qu'un joueur adverse se fasse acclamer par tout un stade de football, c'est rare. Mais que ce soit le cas avant même de toucher le ballon, et même juste en se levant du banc de touche pour aller s'échauffer, c'est du jamais-vu, ou presque. C'est pourtant bien ce qu'il s'est passé à 22h tapantes, du côté d'Auguste-Delaune ce dimanche soir. Le PSG, pas très inspiré, ne mène qu'un but à zéro sur la pelouse du Stade de Reims. Mauricio Pochettino envoie alors Lionel Messi à l'échauffement. Le temps s'arrête. Tous les regards (même ceux de la défense rémoise, qui encaisse alors le deuxième pion de Kylian Mbappé) se tournent vers l'homme aux sept ballons d'or, qui commence à trottiner le long de la pelouse. Lesdu Camp Nou descendent des tribunes de Delaune. Après une interminable d'attente, lapointe enfin son nez en Ligue 1.Depuis sa signature le 10 août, toute la France du foot - et même plus - attendait ce moment. Présenté au Parc contre Strasbourg, trop juste la semaine dernière à Brest, Messi avait donc coché cet anecdotique déplacement à Reims pour faire ses débuts avant la trêve internationale. De quoi provoquer un tourbillon médiatique pour la cité champenoise et ses 200 000 âmes. Une tempête qui se faisait sentir dès les quais de la gare de l'Est à Paris :, se marrait un contrôleur SNCF à l'embarquement d'un TGV pour la Cité des sacres. Après 45 minutes de train, les passagers sont entrés dans le vif du sujet dès la sortie de la gare en face de laquelle se trouve l'hôtel Continental, domicile du PSG pour la journée, encerclé de toute part.