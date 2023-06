On était au match Planète Rap à Bobigny

Dimanche 11 juin avait lieu la deuxième édition du match Planète rap, opposant rappeurs et streameurs, dans le but de récolter des fonds pour la Fondation Abbé-Pierre qui lutte contre le mal-logement. L'affaire se déroulait au stade Auguste-Delaune de Bobigny, qui n'avait jamais autant tremblé.

Il est un peu plus de 17h lorsqu’un jeune Balbynien s’attaque à la haute barrière blanche qui entoure le stade Auguste-Delaune. Son but ? Rencontrer des stars, qu’ils soient rappeurs ou streameurs, qui viennent de s’affronter sur le synthétique habituellement réservé aux rencontres du FC 93. Le bambin passe une jambe, puis deux, jette un œil vers les agents de sécurité et pense l’affaire réglée. Le courageux entame sa course vers la terre promise foulée par ses idoles, avant de se faire rapidement intercepter et tirer les oreilles par un policier municipal, qui le ramène au milieu de la horde de garçons et de filles de son âge qui piaillent sur le trottoir. Parmi eux, on retrouve Lily, Lana, Awa et Bintou, 13 et 14 ans, maillot du FC 93 sur les épaules, qui ont jeté leur dévolu sur les rappeurs Beendo Z, Lyna Mayhem, Favé et Kerchak, qui a « un style et un univers à part avec sa cagoule » , déroulent en chœur les ados qui rêvent de prendre la pause avec le roi de la « Jersey drill » à la française. Quatre artistes qui, comme leurs coéquipiers et adversaires influenceurs, ont pris leur dose d’applaudissements à l’annonce de leurs noms avant cette fameuse rencontre qui fut aussi pauvre techniquement que riche socialement.

Des invités de haute volée

Les joueurs sont encore aux vestiaires, en train de se préparer en fumant et en buvant un dernier coup avant le coup d’envoi, pendant que Fred Musa, animateur sur Skyrock et parrain de l’opération, prépare son live Twitch . Un peu plus loin, ce sont les lunettes rectangulaires d’Yves Colin, le directeur de la communication de la Fondation Abbé-Pierre, qui font leur apparition. Selon l’homme qui a pensé l’événement pour la seconde fois, « on a besoin de raconter ce qu’il se passe dans notre pays concernant le mal-logement en cherchant un public jeune et accessible grâce à ces invités ». Montrer l’exemple, c’est aussi ce que souhaite la députée de Bobigny, Raquel Garrido, debout dans les tribunes, entourée de jeunes qui hurlent et courent dans les travées étroites. Malgré le brouhaha, l’élue explique ses motivations : « Il y a aujourd’

Par Arthur Charlier et Mathias Edwards, à Bobigny pour SOFOOT.com